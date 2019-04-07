清明北返爆人潮！高鐵「加開2加班車」　各站停靠全車自由座

▲為疏緩北返人潮，高鐵加開加班車。（示意圖／記者季相儒攝）

記者胡順惠／台北報導

今（7）日是清明連假的最後一天，許多民眾都準備北返開工，下午為交通疏運最高峰。為疏緩北返人潮，台灣高鐵今也加開2班次列車，均為各停靠的全車自由座車廂（商務車廂除外）。

加班車資訊如下：

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4月7日

8816車次 左營站14:10 發車

8826車次 台南站19:22 發車

高鐵表示，旅客若欲搭乘加班車的商務車廂，可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差額後安排入座。