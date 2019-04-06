郭台銘選2020總統？　黨政人士：取決於韓國瑜態度

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

鴻海董事長郭台銘角逐總統的傳聞不斷，5日被青年農民問及是否選總統與副手人選，他以「不好回答」、「我不是小老鼠，我是大老虎」回應，再度引發遐想。黨政人士表示，眼看台灣經濟走不出困境，2016年郭台銘就起心動念想選總統，今年再度燃起參選慾望，除了先放出風聲外，也取決於高雄市長韓國瑜對於參選2020總統的態度。

黨政人士表示，郭台銘和藍營淵源深厚，而他的支持者確實也以藍軍為多，若真的參選，現在就看該如何和國民黨整合。依據目前情況，郭台銘勢必得加入黨內初選，靠著制度作為參選保障，但他不具備黨員身份，並不能參加初選，這是制度面問題。

該人士指出，若郭台銘要參選，就會面臨和高雄市長韓國瑜的情況一樣，必須透過「特別的方式」成為參選人，而這個方式講白了就是徵召。但問題就在於，一個韓國瑜已經鬧得黨內沸沸揚揚，若國民黨徵召一個非黨籍人士參選，對已經表態參選的新北市長朱立倫和前立法院長王金平又情何以堪？

此外，該人士分析，郭台銘近日的種種舉動，只是先放出風聲「讓子彈飛一會」，看看「市場」的反應如何，若選民寄望他是在韓國瑜不選後的唯一寄託，他才可以挾著民意和國民黨進行正式的溝通；若「市場」反應不佳，自然而然也不會踏入有可能讓他身敗名裂的選舉。