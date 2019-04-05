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黃歧-馬祖「一日生活圈」　打個瞌睡就可以看「爆亮藍眼淚」

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▲馬祖-黃歧小三通搭船只要25分鐘。（圖／記者劉亭攝）

▲馬祖-黃歧小三通搭船，最快25分鐘就可以抵達。（圖／記者劉亭攝）

記者劉亭、黃麒文／採訪報導

當講到連江的時候，很多台灣人腦中可能只會想到馬祖，但其實大陸也有連江，兩邊因為歷史因素，在國共內戰結束之後一分為二，是唯一兩岸分治的縣。而在「北竿到黃歧」的航線開通之後，只要25分鐘就可以抵達對岸，隨時都可以來場說走就走的旅行，「一日生活圈」輕易達成。

「天氣好的時候，連馬祖的路燈都看得很清楚！」站在黃歧景點「望鄉亭」的觀景台上，連江縣黃岐鎮黃瑞明黨委書記介紹，以前節日時馬祖會施放煙火，在黃歧的民眾可以看到，也都很喜歡，兩邊的距離真的很近，人民的交流也很多。

▲福州黃歧客運站。（圖／記者劉亭攝）

▲福州黃歧客運站。（圖／記者劉亭攝）

「望鄉亭」位於黃歧鎮西南方，是一名祖籍黃歧的台灣人所出資興建，當年由於雙方交通尚不便利，馬祖到黃歧雖然距離最短只有8000公尺，但卻花了4天4夜才抵達，為了表達思鄉之情而建造。

記者實際從「福州黃歧客運站」搭船，遊客只要出示台胞證、護照與船票，經過出關檢查之後即可上船，25分鐘就抵達了北竿，再花了15分鐘抵達南竿，稍微打個瞌睡休息一下就已經到了。

▲大陸連江「望鄉亭」。（圖／記者劉亭攝）

▲大陸連江「望鄉亭」。（圖／記者劉亭攝）

遊客們來到馬祖最期待的事，就是親眼見證「藍眼淚」，但它是有季節性的，在4-6月合適的天氣下，遊客才會有機會看被CNN選為「世界15大自然奇景」之一的天然美景。

為了讓更多遊客可以認識藍眼淚，「馬祖藍眼淚生態館」也因此誕生，這裡是由原本的水產試驗所改建而成，不但有栩栩如生的4D虛擬實境動畫，更提供互動式體驗，不管哪天造訪，遊客「一定」可以親眼看到爆亮的藍眼淚，不用再碰運氣。

▲馬祖藍眼淚生態館。（圖／記者劉亭攝）

▲馬祖藍眼淚生態館。（圖／記者劉亭攝）

館長劉傑是本地人，剛從英國諾丁罕大學畢業，回鄉為家鄉振興盡一份力。他也介紹，「馬祖藍眼淚生態館」從2018年8月開幕，這裡的藍眼淚是由國立海洋大學所研究，亮度、濃度都比大海中的更高，可以看得更清楚。

展區主要有4個展區，「影音區」先讓遊客適應黑暗，之後可以在「體驗區」可以與藍眼淚近距離接觸，「互動區」則透過AR設備，讓親子們可以更加了解藍眼淚的知識，最後則是「標本展示區」，最後還可以在咖啡廳，喝點飲料看著夕陽。

▲馬祖藍眼淚生態館。（圖／記者劉亭攝）

▲馬祖藍眼淚生態館。（圖／記者劉亭攝）

▲馬祖藍眼淚生態館。（圖／記者劉亭攝）

▲馬祖藍眼淚生態館。（圖／記者劉亭攝）

▲馬祖藍眼淚生態館。（圖／記者劉亭攝）

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關鍵字：2019連江論壇,望鄉亭,馬祖,馬祖藍眼淚生態館,藍眼淚

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