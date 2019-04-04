兩德統一29周年　東西部仍存在結構性差距「93%大企業在西部」

▲德國總理梅克爾（Angela Merkel）示意圖。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

今年是兩德統一29周年，德國總理梅克爾（Angela Merkel）3日表示，東部新聯邦州近年在建設成就上舉得重大進步，但對於東西部之間仍舊存在的結構性差距的不耐煩感也在增長。她表示，必須重視這個問題，並確保東西部差距不再繼續擴大。

梅克爾當天是在圖林根州(Thüringen)諾伊迪騰多夫（Landkreis Deggendorf）與東部各新聯邦州州長舉行集體會晤後作出上述表示的。2020年，德國將紀念兩德統一30周年。對於布蘭登堡（Brandenburg）、梅克倫堡-西波美恩（Mecklenburg-Vorpommern）、薩克森（Sachsen）、薩克森－安哈爾特（Sachsen-Anhalt）、圖林根和柏林這六個新聯邦州，梅克爾表示，在這些州實現了令人難以置信的建設成就，而這種成就在德國西部也許不總能得到人們的理解。

梅克爾說，「這段時期做到了很多事，但當然，對於過往就存在的結構性差距的不耐煩情緒也在增長。」正因如此，必須對這一問題加以重視，以使得東西部差距不再進一步擴大。

至於未來的具體做法，梅克爾表示，德國聯邦政府將與各州協調歐盟結構與投資基金的使用，以在經濟結構較弱的州和經濟結構較強的州之間取得平衡。

梅克爾表態，希望有更多聯邦政府機構遷移到東部。她說，聯邦政府已承諾在未來十年內為東部褐煤產區提供5000個工作崗位。聯邦內政部長此前已強調，此舉不僅將造福褐煤產區，更將惠及整個東部新聯邦州。

梅克爾當天還與東部聯邦州州長們討論了生活條件均等化、建設行動網絡、寬頻網路等議題。

德國哈勒萊布尼茲經濟研究所（IWH）今年3月的一份最新報告顯示，在經濟發展上，德國東部和西部仍存在顯著的差距，其中最為突出的是生產效率。93%的德國前500強大型企業集團總部都位於西部。不過，報告亦指出，目前東部人口淨流出現象已經獲得改善。