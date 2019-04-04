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社會 社會焦點 保障人權

「先救牠再救我！」新竹男「先送黃金獵犬」離開…獨留火場目送　

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記者鄒鎮宇／綜合報導

「先救牠，否則我也不下去！」新竹縣橫山區一間早餐店凌晨驚傳火警，隔壁遭波及的住戶1家4口及黃金獵犬都被濃煙嗆到躲上頂樓。當警消到場救援時，男主人更是直言，若不先救狗他就不下去，所幸最後沒人受傷，火勢也順利撲滅。

新竹縣消防局指出，早餐店凌晨疑似電線走火起火，於清晨5點38分接獲民眾報案，立刻派遣共9車、24名消防隊員到場灌救。由於假日沒有營業，店內的老婦人雖然順利逃生，卻撞到頭受傷，而隔壁住家的2名大人、2名小孩及1隻黃金獵犬，都在3樓屋頂等待救援。

▲4人1狗逃3樓頂躲火警　黃金獵犬主人：「先救牠再救我」。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹市橫山地區上午發生一起火警，民眾與黃金獵犬躲到樓頂上等待救援。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲4人1狗逃3樓頂躲火警　黃金獵犬主人：「先救牠再救我」。（圖／記者陳凱力翻攝）

由於起火點離橫山消防分隊很近，消防人員快速趕到現場後，出3水線將火勢迅速撲滅，再從一樓架梯將3樓屋頂的民眾與狗一一救出，只是原本消防隊人員欲先將2大2小救出後再返回救黃金獵犬。

但黃金的主人堅持，「先救牠，否則我也不下去」，於是消防人員只好先將黃金獵犬抱下一樓再返回救飼主，除了早餐店的老婦人撞傷頭送醫、情緒較激動外，其他民眾則無人受傷。

據《三立新聞》報導，消防隊員目睹全程心情複雜，雖可理解主人、寵物間的深厚情誼，但火場無情，在時間緊急保命的前提下，還是要體諒消防員救災的處境。

▲4人1狗逃3樓頂躲火警　黃金獵犬主人：「先救牠再救我」。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲4人1狗逃3樓頂躲火警　黃金獵犬主人：「先救牠再救我」。（圖／記者陳凱力翻攝）

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關鍵字：新竹縣消防局,橫山,動保,黃金獵犬,火警

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