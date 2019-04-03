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瀏覽器截圖獲優選被罵翻　總統府回應：讓創作者定義不一樣的總統府

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▲▼總統府攝影比賽得獎作品。（圖／翻攝總統府網站）

▲總統府攝影比賽得獎作品。（圖／翻攝總統府網站）

政治中心／台北報導

總統府舉辦為慶祝108年總統府建築滿百年，舉辦攝影比賽。近日公布得獎作品，卻有批踢踢網友覺得，優選作品居然是P圖。針對網友的批評，總統府3日回應，讓參賽者對於總統府「定義」上有自由與開放的多元詮釋空間，也讓創作者重新定義心中不一樣的總統府。

總統府舉辦「100/100總統府不一樣攝影創作比賽」，為總統府「建築百年」相關活動暖身，用影像詮釋不一樣的總統府。得獎作品出爐後，有網友在PTT上發問，以「有沒有總統府攝影比賽第一名的八卦？」為題發文；原PO認為，第一名的作品「持攝影機的人」得獎似乎對其他攝影師不公平，且得獎的優選作品中還有使用後製P圖的作品，「我無法想像我們到總統府看到這種攝影展」。

▲▼總統府攝影比賽超狂！憲兵「P圖連發」獲優選…第一名拿15萬元讓網吐血。（圖／翻攝總統府建築百年網站）

▲憲兵「P圖連發」獲優選…第一名拿15萬元讓網吐血。（圖／翻攝總統府建築百年網站）

總統府表示，有關網友對於專業組與一般組差異的討論，依參賽規定，「專業組」是以6至12張系列組圖為主，並且作者須提供200至1000字的論述，對於作品創作思維須有完整的說明，同時要求每一張作品尺寸40cmx50cm，以線上報名登錄上傳及交寄實品，單張作品檔案限1至1.5M之jpg數位格式。而「一般組」的部分，僅需透過網路上傳一張符合1至1.5M之jpg數位格式的照片即可，是由參賽者自行選擇參賽的組別。

▲▼總統府攝影比賽超狂！憲兵「P圖連發」獲優選…第一名拿15萬元讓網吐血。（圖／翻攝總統府建築百年網站）

▲▼專業組第一名作品「持攝影機的人」。（圖／翻攝總統府建築百年網站）

▲▼總統府攝影比賽超狂！憲兵「P圖連發」獲優選…第一名拿15萬元讓網吐血。（圖／翻攝總統府建築百年網站）

總統府指出，就評審作業部分，本府分別就專業組與一般組邀請攝影、藝術、文化及建築等領域的學者專家組成評審小組，一般組16位、專業組7位。評審過程中，所有參賽者均以編號匿名方式，由評審委員以5至6輪獨立投票，採初、複、決選等多回合評選，並以多數共識決方式決審。每一項得獎作品都是經由層層把關，精挑細選產生。本府對於參與評審老師的專業立場與公正態度，予以高度肯定與感謝。

有關網友對於得獎作品後製的看法，依比賽規則並無任何限制。至於，有網友對於部分得獎作品有不同的看法，依比賽規定，「拍攝題材舉凡與總統府相關的人、事、物等題材內容皆可，且不限『日期、年代、創作形式和拍攝設備』，期望透過自由創作的攝影，解構『府』的『真實』與『過去』。」

▲▼總統府攝影比賽超狂！憲兵「P圖連發」獲優選…第一名拿15萬元讓網吐血。（圖／翻攝總統府建築百年網站）

▲總統府攝影展得獎作品。（圖／翻攝總統府建築百年網站）

台灣攝影博物館文化學會理事長洪世聰表示，評審委員共同討論，認為在這樣的比賽前提下，產生帶有美術攝影概念的作品相應而生，部分透過後製編輯的影像，也表現出數位時代下，攝影挪用的手法，呼應當代以手機螢幕擷取畫面進行社交活動衍生的傳遞潮流。另外，網友熱議的作品「憲制」，將同一名憲兵以重複製入的影像，呈現出數位科技時代下影像大量複製的現象概念，或許許多網友覺得kuso，但也是創作者的創意展現。

▲▼總統府攝影比賽超狂！憲兵「P圖連發」獲優選…第一名拿15萬元讓網吐血。（圖／翻攝總統府建築百年網站）

▲總統府攝影展得獎作品。（圖／翻攝總統府建築百年網站）

洪世聰理事長也說明，許多網友討論到專業組第一名作品「持攝影機的人」，評審委員給予肯定的原因，主要在於作品使用第三人旁觀者的立場，呈現當下無所不在的自拍與象徵權力的總統府空間的反差，也打破單純以建築物為主題的攝影視角，呈現出另一種觀賞樂趣。

總統府感謝許多網友的評論，相信每位參賽者都帶著許多創意概念來投件，多元的創作、多元的聲音、多元的言論，也正是總統府特展中，要呈現「人民的總統府」一路走過百年歷史，到現在民主自由台灣的精神。

▲▼總統府攝影比賽超狂！憲兵「P圖連發」獲優選…第一名拿15萬元讓網吐血。（圖／翻攝總統府建築百年網站）

▲GOOGLE瀏覽器的截圖也在得獎作品中。（圖／翻攝總統府建築百年網站）

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