國軍藝工隊首次參與總統府音樂會　將跟王彩樺凱道尬舞

▲王彩樺與國軍藝工隊首次跨界合作 。（圖／中華文化總會）



記者陶本和／台北報導

「2019總統府音樂會」將於4月6日晚間7點登場，備受關注的一組演出團體，是由跨界女王王彩樺與國防部藝工隊、電音團體三牲獻藝聯手演出。王彩樺還開玩笑地說，雙方的年齡差距「跨世代」合作，讓她笑稱是「母子組合」。

王彩樺日前與藝工隊近20名官兵，在小小排練教室裡勁歌熱舞，雖然只有短短兩小時的練習時間，但雙方已默契十足。

本次音樂會舞蹈指導陳映慈老師大讚王彩樺本身有豐富的舞台經驗，吸收能力極快，短短一個下午便把舞步記熟，更把她個人特色融入其中，對此次演出相當看好；而王彩樺自己則是幽默笑說：「我給自己打六十分...再多一點點八十分好了哈哈哈。」

由於這是王彩樺首度與國防部藝工隊合作，雙方的年齡差距「跨世代」合作，也讓她笑稱是「母子組合」，但同時被藝工隊官兵的滿滿活力所驚艷。她直說，「他們很年輕、很認真、很有活力，整個下午跟他們一遍遍練習，我覺得自己都不會累，因為我感覺自己也年輕起來。」

藝工隊代表中尉孟霆說，這次一共有15名人員將參與演出，在三到五天內把兩段舞蹈學會，用很短時間濃縮並呈現出來，挑戰相當大，特別是要在這麼大的場合表演給全國觀眾看，這個經驗十分難得的。

至於與藝人王彩樺的跨界合作，藝工隊表示，很難得有機會跟藝人交流、合作，對於這次演出，大家都很期待，雖然藝工隊常常對外公開演出，但要在總統府前並不是常有的機會，特別是這次還會有很多表演團體、樂團、跨界組合一同演，也能藉此開開眼界，是一個非常意義重大的場合。

有關這次2019總統府音樂會，將在4月6日晚間七點於凱格蘭大道登場，首度開放民眾自由入場觀看。自上午10點起，總統府周邊有80攤、由豐年社規劃舉辦的「一日台灣:島嶼物產市集」，下午在二二八和平紀念公園，還有台北杜鵑花季所舉辦的專屬約定音樂饗宴，邀民眾從早玩到晚。