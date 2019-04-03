迷戀珍貴木材「香氣」...她偷1萬2原木　失主：竊賊識貨

地方中心／高雄報導

高雄一名劉姓女子發現別人家門口擺放著2塊樟木和桃花心木，2日深夜偷走這2塊原木。遭竊的郭姓男子發現原木失竊立即報警，警方2日通知劉女到案，並在她房間搜得這2塊原木，劉女稱自己喜歡原木香味，才偷走郭男的原木在家收藏，警方依竊盜罪嫌將她移送法辦。

▲高雄一名郭姓男子竊走別人家門口擺放的2塊樟木和桃花心木。（圖／記者洪靖宜翻攝）

郭男（55歲）向警方表示，他用1萬2千元購入這2塊原木，打算請雕刻師傅雕刻藝品，才會將這2塊原木先擺在家門口，未料先後於2月22日、3月30日深夜遭竊。警方調閱監視器畫面，發現是同一人騎乘機車行竊，經查後通知劉姓女子（40歲）到案，劉女坦言對木材有偏好，才會竊走私藏。而郭男認為偷木材的劉女「識貨」。

▲▼劉女稱自己喜愛珍貴木材的香味，才將郭男門前的2塊原木偷走私藏。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方調查，劉女住在岡山區，當時在市場買菜時，發現郭男屋前放有2塊珍貴木材，以為郭男不要這些木材，加上平時對於高山原木香味有偏好，才先在2月22日騎車偷走樟木，再於3月30日偷走桃花心木。

劉女表示，她喜歡高山原木香味，且特別喜愛珍貴木材，偷走2塊原木只單純為收藏，並沒有想變賣牟利。警方依竊盜罪將全案移送法辦。

▲▼郭男向警方表示，他用1萬2千元購入這2塊原木，打算請雕刻師傅雕刻藝品。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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