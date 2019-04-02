天天都喔伊喔伊！苑裡重劃農路危機四伏　棋盤規劃一年百起車禍

▲苗栗縣苑裡鎮上館農路口，4月1日上午發生一起交通意外，2車雙雙衝入路旁農田，車頭皆扭曲變形。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮上館里啟心一路及啟心八路口，4月1日上午發生廂型車與休旅車碰撞事故，因撞擊力道強大，導致2部車都衝入路旁農田裡，休旅車車頭還扭曲變形，2名駕駛送醫後皆無生命危險，肇事責任歸屬，警方進一步釐清中。

警方表示，呂姓男子（67歲），駕駛廂型車行經上館里啟心一路及啟心八路口時，與張姓休旅車駕駛（53歲）發生碰撞，2車雙雙衝入路旁田裡面，休旅車頭幾乎全毀，2名駕駛均受擦、挫傷，意識清楚，送醫救治後已無大礙。

▲日前同路段也曾發生過車禍，據統計苑裡農地重劃後，每年車禍數量超過百件。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苑裡鎮長劉秋東指出，苗栗縣苑裡鎮社苓、田心、上館等里農地重劃後，區內農路為棋盤式規劃，車少路又筆直，因此用路人往往忽略了交通號誌，導致此路段車禍頻傳，近3年來發生超過300件車禍，幾乎每天都可以聽到、看到救護車鳴笛聲及警車急赴現場處理畫面。

通霄分局交通組長王治堅也說，有些路段是無法設置交通號誌，依規定路口車流每小時必須超過500輛次才能設置紅綠燈，目前僅能先安裝減速標線和反光標誌，尤其入夜或天候不佳因視線不良，更容易發生事故，也呼籲用路人行經十字路口時，還是應減速慢行，才能確保自身的安全。

