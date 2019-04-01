247個天皇年號多引自四書五經！　《尚書》第一、《周易》第二

▲日本天皇明仁的年號「平成」。（圖／路透社）



實習記者陳妙津／綜合報導

回顧過去曾使用過的日本年號，其實大多來自於儒家文化中的四書五經，包含耳熟能詳的明治、大正等，甚至現今使用的平成也出自《尚書‧大禹謨》中的句子。不過第248個年號「令和」一改延續1374年的傳統，改從日本古典文學《萬葉集》中取材，彰顯大和民族特色，也讓新年號備受關注。

年號最早始於西漢，漢武帝首先採用的「建元」便是中國第一個年號，而日本第一個年號起自西元646年，孝德天皇與唐朝接觸後開始使用，至今為止的247個年號取自於106部中國傳統古典文學，其中被使用最多的當屬四書五經，其中又以被引用37次的《尚書》最多，次之為27次的《周易》，第三是15次的《詩經》。

▲日本政府發言人、官房長官菅義偉宣布日本新年號為「令和」，街頭擠滿觀看直播的民眾。（圖／GrandMaxima提供）



例如孝德天皇使用的第一個年號「大化」便出自《周易》，「大化流衍，生生不息，陰陽相動，萬物資生」，而《尚書‧大誥》中也說，「肆與大化誘我友邦君」。因為當時日本正進行「大化改新」，該年號的涵義為明晰君主職能所在，並祈求國運榮昌。孝德天皇使用的第三個年號「朱鳥」則出自《禮記‧曲禮上》，「行，前朱鳥兒後玄武，左青龍而右白虎。」

推動日本近代化的明治天皇，年號「明治」則源出《易經‧說卦傳》，「聖人南面而聽天下，向明而治，蓋取諸此也」，意為天亮時便開始勤勉於一日之政務。明治維新後，日本也頒佈了《改元詔書》，規範往後天皇只能使用同一年號，只有新天皇即位時才可改元。

▲日本政府發言人、官房長官菅義偉宣布日本新年號為「令和」，街頭擠滿觀看直播的民眾。（圖／GrandMaxima提供）



「平成」年號也是依據《年號法》由內閣訂定，並由時任官房長官宣布的，出自於《尚書‧大禹謨》中，「俞！地平天成，六府三事允治，萬世永賴，時乃功」，又引源自《史記‧五帝本紀》的內容，「舉八元，使布五教於四方，父義，母慈，兄友，弟恭，子孝，內平外成」，該年號意為希冀日本天地內外都能和平的美好涵意。

而新年號「令和」也於2019年4月1日上午11點40分公布，由時任官房長官菅義偉宣布，取材自日本詩歌集《萬葉集》中，作為皇太子德仁繼位後的新年號使用。

▲ 日本新年號「令和」。（圖／翻攝自YouTube／日本首相官邸）

