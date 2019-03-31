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駐丹麥大使李翔宙任粉專特派　意外尋獲北伐歷史文物

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▲▼退輔會主委李翔宙回應媒體提問。（圖／記者季相儒攝）

▲駐丹麥大使李翔宙。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

中華民國駐丹麥處為推動兩國文化觀光交流，設置了臉書及網頁。近期上傳的幸福丹麥市集篇則是到哥本哈根市集拍攝，而駐丹麥大使李翔宙在中東小販所販售的物品中，發現過去東三省兵工廠製的中華民國陸海空軍副司令就職紀念的銅製墨盒，李翔宙認出這是北伐時期的文物，也驚訝竟然輾轉流傳到遙遠北國。

李翔宙為推廣台丹兩國交流，也經常利用公務之餘的閒暇時間，在丹麥四處觀察並拍攝、製成影片，內容介紹丹麥風情、施政重點等，同時會上傳到中華民國駐丹麥處的網頁。

30日上傳的「幸福丹麥市集篇」短片是李翔宙前往哥本哈根市集所拍攝，除了介紹該市集的原由外及政府措施。李翔宙表示，他在拍這則市集短片時，在一個中東人攤位上看到這個銅製收藏小圓盒的盒面明載「中華民國陸海空軍副司令就職紀念」，為「東三省兵工廠」於19年10月9日製造。

這應為當年北伐成功統一後，擔任總司令部的先總統蔣中正任命奉軍少帥張學良為副司令的紀念品，因為當時只有奉軍是唯一陸海空軍齊全的部隊。李翔宙不僅認出這是北伐時期的文物，更驚訝竟在遙遠北國遇見它。

「幸福丹麥市集篇」介紹八年前哥本哈根耗資3億台幣，以兩年時間打造一座丹麥最大室內市集，而每周到市集人數約6萬人，每天中午或上下班時刻，人滿為患。另外，哥本哈根也把這市集的稅收全部回歸運用到福利政策，如孩童免費照顧、樂齡長照等，這同時也是當初市集整合規畫的重點。

▲▼李翔宙在丹麥市集發現北伐時期文物。（圖／李翔宙辦公室提供）

▲李翔宙在丹麥市集發現北伐時期文物。（圖／李翔宙辦公室提供）

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關鍵字：丹麥,李翔宙,駐丹麥大使

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