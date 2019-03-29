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台灣小米新總經理終亮相　暫不依循李佳峰模式與米粉互動

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▲▼小米香港營運總監暨小米台灣總經理羅燕。（圖／記者邱倢芯攝）

▲小米香港營運總監暨小米台灣總經理羅燕。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣小米前總經理李佳峰已於三月初離開團隊，並由小米香港營運總監羅燕兼任台灣小米總經理；而羅燕昨（28）日趁著小米台灣2019 米粉節新品發佈會這個時間點，登台與媒體和米粉們見面。會後，羅燕被問到是否將依循前總座李佳峰模式開設自己的臉書粉絲團，她表示，短時間內還是會依照在香港的模式，僅利用官方帳號與米粉們溝通。

不過羅燕仍強調，她自己每天都會上臉書看米粉們的留言，雖然沒有進一步的互動，但仍會仔細地看完每一條粉絲們的留言，並消化吸收這些意見。

事實上，小米一直都是新媒體的擁護者，過去鮮少做出傳統的廣告投放，而是喜歡社群媒體類的互動模式，以增進與米粉間的情感；因此，仍可期待或許某一天羅燕會開設自己的粉絲團，與米粉間有更緊密的互動。

另一項令大眾好奇的是，羅燕此次的上任，是同時兼任了台灣與香港雙地區負責人，兩地市場的運作上是否將有其差異性？羅燕認為，台灣與香港的市場調性相近，且都有多手機品牌進駐搶市，因此未來在兩地的市場操作上，很少會有不同之處。

羅燕也謙虛地表示，雖然這幾年自己比較沒有仔細地在看台灣市場動態，但事實上小米團隊在港台的溝通上其實相當緊密，因此對於台灣市場的動向也是仍是有初步的了解。在上任後第一的策略，會是再引入更多更好的小米新產品，這是有鑒於許多米粉都表示，現在小米出了很多很好的新產品，希望可以都把這些產品都帶進台灣市場中。

至於小米在台灣實體店的下一步，羅燕表示，近期小米台灣團隊已經在梳理目前渠道策略，且授權店的部份也正在溝通當中；因為小米台灣希望開一家實體店，都能開在比較好的位置，以服務更多用戶、提供更好的服務，因此下一家實體店現在還在選址的階段。

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關鍵字：台灣小米,李佳峰,羅燕

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