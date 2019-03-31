出來的是劉胡蘭！河南理髮店廣告涉辱「烈士」停業整頓

▲劉胡蘭。（圖／翻攝自百度百科）

記者馬叔安／綜合報導

河南駐馬店有一家理髮店在廣告中以「我要的是桂綸鎂，出來的是劉胡蘭（中共革命烈士）」作為標語，被視為調侃英烈，當地政府全部沒收了相關廣告彩頁，並責令其停業整頓，以及要求公開道歉。理髮店工作人員則表示，該則廣告只是為了宣傳。

▲河南駐馬店出現涉嫌污辱中共「烈士」的廣告。（圖／翻攝自新京報網）

劉胡蘭（1932年10月8日－1947年1月12日）是中共地下工作者和預備黨員，在國共內戰期間被國民政府判死刑並處決，得年14歲，身後中共追認為正式黨員，毛澤東兩次為其題詞，其出生的小鎮也被改名為劉胡蘭鎮。

事發的理髮店工作人員表示，現在的年輕人都喜歡這種段子，「只要大家開心就行，宣傳一下就行，沒有必要上升到侮辱烈士的高度。」

▲當地官方通報。（圖／翻攝自微博／駐馬店開發區）

駐馬店開發區官方微博29日發佈聲明表示，對相關問題進行查處，全部沒收了該店問題廣告彩頁，查扣了其經營工具，責令其停業整頓，並對其進行了批評教育，要求其在媒體上公開道歉。

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