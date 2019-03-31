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清理冰箱見「黑色烏魚子」想丟！阿母爆氣狂罵　網驚：極品血子

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▲▼清理冰箱見「黑色烏魚子」想丟！阿母爆氣狂罵　網驚：極品血子。（圖／爆廢公社）

▲男網友翻出黑色烏魚子，不解母親為何將之視為珍寶。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

有男網友在臉書發文，表示他剛剛幫阿母清冰箱，清到一片「黑色烏魚子」本來要丟掉，結果卻被母親痛罵一頓，讓他百思不得其解，氣得把照片PO上網，要大家評評理。沒想到網友一看大驚，都笑原PO不識貨，因為這片烏魚子是極品中的極品，「不要的話給我好了，50收。」

原PO在臉書不公開社團「爆廢公社」貼出一張深黑色的烏魚子照片，表示他稍早幫母親清理家中冰箱，準備丟掉一片黑漆漆的烏魚子，沒想到卻被母親臭罵一頓，「黑色的這能吃嗎？不知道阿母在想什麼。」

許多網友看完後，紛紛留言驚呼，「黑烏，烏魚子中的極品」、「這是黑金烏魚子」、「血子…這個貴」、「放壞掉的不是這個顏色（經驗談」、「血的烏魚子，大家都說100隻才有一隻會這樣。」

其中，還有人笑說：「這個壞掉了！我剛好專門處理這種，交給我吧」、「我幫你試試看好嗎」、「這壞了，我50收」、「我拿我家正常顏色的跟你換。」

▲主播過年好好玩 一起下鄉掏黑金。（圖／記者謝婷婷攝）過年,年菜,烏魚子,料理,黑金,台菜,醃漬

▲烏魚卵依據顏色、大小來區分等級。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

事實上，日前也曾有網友提出類似疑問，經《ETtoday新聞雲》報導後引發熱烈討論。根據水產業者的網站資料，烏魚的卵依據顏色、大小來區分等級，通常顏色越深等級越高。而且比起人工飼養的烏魚子，海中捕撈的價錢高上一截，相較之下野生烏魚子顏色較深，通常呈深咖啡色或黑色，只是海捕數量不多。

至於烏魚子為什麼會呈現黑色？是因為野生烏魚好鬥，在打鬥過程中造成微血管破損，導致血液流入卵中，因此將卵取出時，才會散發黑色的光澤，台灣民間稱之為「黑子」、「血子」，數量相對稀少。

▲主播過年好好玩 一起下鄉掏黑金。（圖／記者謝婷婷攝）過年,年菜,烏魚子,料理,黑金,台菜,醃漬,養殖漁業

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關鍵字：烏魚子,血子,黑子,黑色烏魚子

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