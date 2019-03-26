夜黑風高下雨天自備帆布偷普洱老茶　茶癡曾600萬天價喊一片

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名陳男2月底趁著半夜下雨破壞門窗闖入偷走10箱老闆從中國地區購得、存放數十年價值不斐的七子餅普洱茶。警方獲報調閱監視器畫面追查，順利將陳男逮捕到案，訊後依竊盜罪嫌送辦。

▲茶癡邱先生展出自己的收藏，他說，普洱老茶沒有公訂價，因為喝一片少一片，非常珍貴，市面上根本很難買到。（示意圖／記者陳凱力翻攝）



新竹市第二分局東勢派出所2月底接獲徐男報案，10箱珍藏數十年的陳年老普洱茶餅憑空消失。警方調閱監視器追查，並根據車牌和嫌犯特徵，目前已掌握一名有毒品前科的陳姓慣竊涉有重嫌。



警方調查，2019年2月底凌晨3時許，陳男趁深夜黑風高下雨天，準備了推車、大型帆布來到徐男存放普洱茶的倉庫外，破壞門窗後溜進屋內，將10普箱洱茶一箱一箱搬出放置推車上，再利用帆布蓋上避免茶葉因潮濕走味，他將推車推至馬路再移上車後駕車離開。

▲陳男(紅圈處)利用下雨天自備推車帆布到收藏家的倉庫行竊。（圖／記者陳凱力翻攝）



警方循監視器畫面7天候將陳男逮捕到案，只是10箱珍藏的普洱茶已不知去向，陳男辯稱僅撿拾大型帆布置於後車斗，否認偷竊普洱茶，不過，警方懷疑陳男已將茶葉銷贓，訊後依竊盜罪嫌法辦。



同樣為普洱茶癡的邱先生指出，「雲南七子餅」是普洱茶的泛稱，因常七塊餅茶裝成一袋也有人稱「七子餅茶」，屬發酵黑茶類，是中國知名度最高、最受歡迎的茶品之一。陳年的普洱茶很受歡迎，價格也昂貴，一般普洱茶餅的規格以一片357克居多，曾經一片1980年產的普洱茶喊價到40萬台幣一片，也有茶癡曾經出600萬買下1960年份的一片茶餅，若真是普洱老茶可說沒有固定行情，因為陳年老茶「喝一塊少一塊」。一般普洱茶非常怕潮，尤其台灣某些地區常起「南風」，普洱茶一但受潮就報銷，所以珍貴難得的老茶通常也不會放置紙箱，而是以「甕裝」的方式儲存。

▲曾經一片1980年產的普洱茶喊價到40萬台幣的價格，也有茶癡曾經出600萬買下1960年份的一片茶餅。（示意圖／記者陳凱力翻攝，下同）