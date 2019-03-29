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國際狙擊手大賽「美軍包前三」　21國高手較勁布雷格堡

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▲▼ 美國特種作戰司令部成立背景為1980年的鷹爪行動。（示意圖／Pixabay）

▲美國特種作戰司令部成立背景為1980年的鷹爪行動。（示意圖／Pixabay）

國際中心／綜合報導

全球十大軍火商中，其中7家來自美國，美國不只在裝備上領先全球，就連美國軍隊的實力也不容小覷！美國陸軍特種作戰司令部於3月17日至22日在北卡羅來納州的布雷格堡（Fort Bragg）舉行第10屆國際狙擊手大賽（U.S. Army Special Operations Command International Sniper Competition），參賽者來自世界各國，包含法國、德國、愛爾蘭和義大利等21國軍隊，其中美軍就囊括了這項比賽的前3名。

據《陸軍時報》報導，此項比賽由美國陸軍特種作戰司令部的教官設計一連串緊湊的比賽項目，並將焦點著重於現實戰術應用中的精神敏捷性，且每個項目都必須用有限的子彈數量以及4到8分鐘之內的時間完成。

這項比賽不只需要心智敏銳度還有團隊合作的能力，其中一項目為2人一組，並使用狙擊步槍（口徑7.62 mm或5.56 mm）、卡賓槍（口徑5.56 mm）和手槍（多種口徑）來考驗他們狙擊和偵察的技巧。

最後，第一名與第二名皆由美國陸軍特種作戰司令部獲得，第三名則是美國海軍陸戰隊，而先前從2016到2018的比賽中，美國陸軍特種作戰司令部都穩拿第一名寶座。

美國特種作戰司令部旗下包含陸軍特種作戰司令部、海軍陸戰隊特種作戰司令部、海軍特種作戰司令部以及空軍特種作戰司令部，其中陸軍特種作戰司令部為最大部門，以教育與部署陸軍特種部隊為主要職責。

ET快訊
快訊／中壢轎車逆向越線　「載7幼童」娃娃車急煞後方騎士爆頭亡

關鍵字：美國陸軍特種作戰司令部,U.S. Army Special Operations Command International Sniper Competition,國際狙擊手大賽,國際軍武,北美要聞

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