　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

商業周刊／百憂解撤台背後的砍藥價危機　健保藥已不堪用

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

圖／商業周刊提供

▲抗憂鬱藥品百憂解公告將於4月起停止供貨，衝擊台灣1.5萬名病患，然而這只是健保藥價制度副作用的冰山一角。（圖／商業周刊／攝影陳宗怡）

文／吳中傑、蔡靚萱

你知道，你上醫院拿的藥，一年比一年差嗎？

3月18日，在台灣有約1萬5千名患者服用、市占率約24％的知名抗憂鬱藥物「百憂解（Prozac）」，傳出自4月起停止供貨台灣市場。不到48小時，因能抵擋多種細菌而有「抗生素界藍波」之稱的泰寧注射劑，也傳出自4月1日起，將不再供貨給非合約醫院。

為什麼這些原廠藥相繼退出台灣？ 背後其實直指同一個原因：健保藥價。 開60分的藥，生病得吞更多藥 「病人喊學名藥沒效，要再開第2顆」 在台灣負責幫禮來藥廠鋪貨百憂解的裕利公司在聲明中表示，因健保署將百憂解核定藥價調降至每顆1.96元，加上原物料上漲等因素，「不敷成本」而停止供貨。研發生產泰寧的默沙東藥廠也表示，因經濟效益等考量，將改為只供貨合約醫院。

請繼續往下閱讀...

雖然健保署強調，台灣目前還有12種跟百憂解同成分、同功效的學名藥，不必擔心「沒藥醫」。

但第一線醫師心裡的憂慮，卻是原廠藥若持續出走，台灣的病人如今「沒『好』藥醫」。

「我治療一些病人，以前打（原廠藥）抗生素都沒問題，最近怎麼這些人打台廠抗生素都出疹子、過敏？後來再換另一家學名藥，竟然就好了，品質之間有差異。」台大醫院小兒部主任黃立民表示。

另一位衛福部部立醫院精神科主治醫師也說：「（病人）換吃學名藥沒效，他會說醫師我吃1顆不夠，一定要第2顆才睡得著，只能再開第2種安眠藥輔助，他變成要吃比本來更多的藥物。」

學名藥與原廠藥療效是否相等？孰優孰劣？一直是醫界沒有標準答案的亙古習題。

和信醫院藥學進階教育中心主任、也是健保署藥品諮詢專家成員陳昭姿，用60分跟90分比喻。學名藥只要拿到藥證，都是合格的藥，可以服用沒有疑慮，但，「就像台灣4萬多名醫師執業，他們都有醫師證書、在職教育，還有醫院評鑑。可是我們選醫院、選醫師，是不是還是很挑？合格只是最低標準。」

近一年，衛福部食藥署公布，因產品品質有疑慮而須回收的西藥產品清單共84件，其中超過9成都是學名藥。

「我們不應該對學名藥有任何質疑，這是理想。可是實際上……，這就牽涉到，我們學名藥的品質是不是百分百到位。」前食品藥物管理局局長、國立陽明大學藥物科學院院長康照洲坦言。

根據商周透過電話與線上問卷發起的「健保砍藥價調查」，受訪的181位醫師、專家中，97％認為近年病人用藥品質，因健保砍藥價政策而下降。當中甚至有61％的人，認為健保給付的藥品與醫材，已到了「不堪用」的程度。

「不只藥啦，醫材也是，好的醫材也陸續退出台灣……，健保整個來講，品質沒有隨著開辦越久而越來越高。」黃立民表示。

1顆抗憂鬱藥，重新掀起健保沉痾的藥價問題。為什麼台灣人「沒『好』藥醫」？

健保署砍價公式：4千種藥比糖便宜
「當原廠藥一個個離開，表示有問題」

「我們（只）用3.2％的GDP，去照顧100％的人，而且（納保病症）涵蓋範圍從感冒、發燒到重大、罕見疾病，全世界沒有這樣的！」陳昭姿表示。

台灣的全民健保一直因低廉的保費，且長年因政治考量凍漲，與納保範圍的完整性，被視為「世界奇蹟」，但也讓健保財務逐年吃緊。

為控制預算，從2013年開始，健保試辦「藥費支出目標制」，也就是將每年健保的藥費支出預設一個目標金額，若年度結算後超標，就啟動藥價調整機制，也就是砍價。

例如2018年結算後，實際支付的藥費近1632億元，超標58億3千萬元，代表今年須砍下這個數字的藥價。

健保署有一套砍價公式，會比對各項藥品在先進國家的售價，以及在台灣，藥廠實際賣給醫院的價格，綜合藥品是否還在專利保護期內、或專利是否過期超過5年等因素，而有不同砍價幅度。

近幾年，每年健保藥價總體砍價幅度約在2％到5％不等，乍看不高，但以絕對數字來看，許多藥已經被「砍到見骨」。根據健保署資料統計，目前全台灣有超過4千種藥物，每顆藥的健保核定給付價格低於2元，比糖果還便宜。

根據我們從各大醫院公告訊息蒐集，近7年，知名的藥物中，至少就有10種原廠藥退出台灣市場。「像現在史蒂諾斯（Stilnox，知名安眠藥）也被調成1.93元，我很怕它會不見。」陳昭姿表示，她擔心此藥會是下一個不敷成本而退出台灣的原廠藥。

在商周發起的「健保砍藥價調查」中，有9成6的醫師與醫藥專業人員也認為，藥價不能僅憑公式，無限制的砍下去。

「砍價幫台灣人省錢當然很好，但要有限度。當原廠藥一個個都離開，表示這個做法有問題。」彰化基督教醫院兒童腎臟科主任錢建文表示。

台北榮總轉譯研究科主任吳俊穎擔憂，因為台灣的藥價偏低，原廠擔心別國來台比價，有些新藥全球第1、2波上市時，甚至不考慮進台灣。

健保署長李伯璋接受商周專訪時坦承，因健保署人力不足，加上多數公務員沒有醫療臨床經驗，無法顧及單一藥物的特殊情況，只能照公式執行砍價。例如百憂解，從2.08元砍到1.96元，「再省也是有限，」但這顆藥目前在台灣仍有近4分之1的市占，約1萬5千人使用「這樣只照公式算，不接地氣，沒有sense（常識）啦。」李伯璋說。

李伯璋表示，目前已經研議提高藥費的樓地板下限，遇到像百憂解或泰寧這樣的個案，則會盡力跟廠商溝通，希望能讓藥留在台灣。 醫院藥價差公式：將藥價再砍一遍 「把病人越治越爛，醫院竟能賺越多」 除了原廠藥不堪砍價而出走，另一個讓台灣人「沒『好』藥醫」，用藥選擇越少、品質越下降的，是醫院的藥價差制度。
藥價差就是，醫院靠著自己的議價能力，在健保訂出的標準價格外，對藥廠再砍一次價。假設1顆藥健保核定10元，但醫院實際採購價是7元，醫院每開一顆藥只要付7元給廠商，卻能跟健保申請10元，就能賺走中間3元的價差。

這也是健保給付醫療人員的診療費用過低所致，當醫院向健保申請給付診療費、藥費與檢驗支出時，時常被核刪，藥價差就成了醫院補貼支出的財源。「現在的醫院生存就是靠藥價差，要是沒藥價差，可能所有醫院都要倒了。」一位醫學中心前藥劑科主任說。

這位藥劑科主任解釋，醫藥基層一再反映，要把醫療人員的給付合理化，醫生不要看這麼多診、開這麼多藥，「現在為了衝量，把病人越治療越爛，所用的藥讓他產生更多問題，醫院竟然能賺越多。」

「我們醫藥界常講『以藥養醫』，可是現在是挖東牆補西牆，但東牆也快撐不住了。」陳昭姿表示。

醫師開太多原廠藥，竟被關切
「病人病情穩定的爛，那就開學名藥」

一位衛福部部立醫院精神科主治醫師透露，如果開太多原廠藥，讓醫院成本增加，甚至會被管理單位找去「喝咖啡」。「我的習慣變成，我覺得這個病人比較需要救，就會開原廠藥，如果這個病人救了也沒有用，病情一直很穩定的爛，那就開學名藥。」他說。

「甚至我們也聽過某非營利醫院的醫師，他收到一個『點菜單』，醫院有個排行榜，哪科醫師要優先開哪顆藥，因為藥價差最高。」醫療改革基金會副執行長朱顯光透露。

在我們發起的「健保砍藥價調查」中，有96％的受訪者認為，自己現今的臨床治療，已不能只靠醫療專業，而要因成本考量而有所妥協。

面對病人「沒『好』藥醫」，但健保保費能否調漲，又已淪為政治與民粹，沒辦法理性討論的僵局。目前醫藥界、包括病人團體都已逐漸形成的共識，是推動差額給付制度。

快打破CP值迷思！
差額給付、提高部分負擔救健保

所謂藥費差額給付，意思是病人若想採用原廠藥或高價新藥，則由健保補助同類型學名藥的價格或部分金額，剩下的差額由病人自行負擔，跟現行某些醫療器材，如白內障手術須植入的水晶體，病人可以自付差額，選用較高品質的醫材概念相同。

但目前台灣病人並無此選項，若選用自費藥物，只能完全自費。

雖然過去有不少聲浪反對，認為此舉讓健保有貧富差異、「階級化」，或傷害本土學名藥產業的發展。

但陳昭姿表示，現在許多病人團體其實認知到，與其讓新藥、新療法因健保藥價過低，而不願進台灣市場，不如推動差額給付。李伯璋也同意此方法，表示目前礙於總統大選將至，很難在此敏感時刻推動，但會開始研議，希望選後就能施行。

另一條可能的出路，則是提高藥費部分負擔。希望能藉此讓民眾未來拿藥、付錢時，能更「有感」，減少囤藥、或拿了藥卻不吃等不必要的浪費。

健保藥價問題若不改變，未來不只原廠藥出走，本土好的學名藥廠，也會因藥價不敷成本，無法再營運，台灣將剩下用低成本、低價原料所製造的學名藥，劣幣逐良幣。

健保開辦24年，目前無論財政、品質卻都已經走到危急存亡的臨界點，是時候將健康天平的另一端，從「CP值（性價比）」換成品質，正視這個即將垮下的世界奇蹟。

※本文刊登於《商業周刊》1637期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

【延伸閱讀】

為何把大容量飲料瓶放地上，銷量就能翻倍？可口可樂暢銷133年的經營秘密

一支影片害公司倒閉，大戶屋、藏壽司也受害...日媒分析最新的服務業危機：打工型恐怖份子

鐵皮屋、頂樓加蓋、違建...被台灣人詬病的「醜陋街景」，為何成了良好治安的關鍵？

讓觀光客愛上台灣的小吃！第一名不是珍奶、小籠包...網路聲量調查：香港人最愛10大台灣美食

女性在30幾歲最容易得！免疫學醫師點名：8種容易導致「蕁麻疹」的食物過敏原

ET快訊
快訊／中壢轎車逆向越線　「載7幼童」娃娃車急煞後方騎士爆頭亡

關鍵字：商業周刊,百憂解

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12星座下周運勢【瑪法達談星】　雙子、處女、雙魚、金牛攻上好運榜

商業周刊／百憂解撤台背後的砍藥價危機　健保藥已不堪用

第7屆亞太青少年人權高峰會議　南投溪頭米堤大飯店盛大舉行

週末東北季風報到！週日深夜最冷+降雨　北部低溫下探15度

父女出遊時光！她每月幫女兒請假...長輩狂唸「又翹課」　網卻讚翻支持

感情發展太快好嗎？「8大狀態」檢視自己的沉船速度

熱褲姐姐別走！3歲弟秒「戲劇式下跪」...悲情趴地留人　網笑瘋：星爺翻版

做黑白土！美媽一進童裝店...闆娘秒臭臉「沒9碼的」虧慘　網笑：送走大戶

影／網球界妙麗！14歲少女「合全世界的胃口」美炸　表特板0負評：長腿超犯規

轉接線失蹤7天！一翻小黃靴「完美收納」溝溝　2.3萬人笑噴：可以放4組

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

鄧紫棋放棄「10億人YouTube帳號」　11年心血全沒了！　

排得來速秒被白車「無恥插入」 15秒喇叭聲逼退！網嗨：超療癒

小孩可以認始源當乾爹～　陳意涵笑：我就不用工作惹

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

丟丟妹「消失FB」凌晨突報喜　掀衣曬裸肚照：懷孕了！

12星座下周運勢【瑪法達談星】　雙子、處女、雙魚、金牛攻上好運榜

商業周刊／百憂解撤台背後的砍藥價危機　健保藥已不堪用

第7屆亞太青少年人權高峰會議　南投溪頭米堤大飯店盛大舉行

週末東北季風報到！週日深夜最冷+降雨　北部低溫下探15度

父女出遊時光！她每月幫女兒請假...長輩狂唸「又翹課」　網卻讚翻支持

感情發展太快好嗎？「8大狀態」檢視自己的沉船速度

熱褲姐姐別走！3歲弟秒「戲劇式下跪」...悲情趴地留人　網笑瘋：星爺翻版

做黑白土！美媽一進童裝店...闆娘秒臭臉「沒9碼的」虧慘　網笑：送走大戶

影／網球界妙麗！14歲少女「合全世界的胃口」美炸　表特板0負評：長腿超犯規

轉接線失蹤7天！一翻小黃靴「完美收納」溝溝　2.3萬人笑噴：可以放4組

北海道直擊／地鐵滿滿火腿味　快來跟大王拍貼

大學同學創臉書「妳永遠不會紅」　女神卡卡一座小金人打臉霸凌者

不斷更新／陳傑憲陽春砲轟李茲　3局統一 1比3 Lamigo

陳庭妮揪楊達敬幹大事　緊張狂拉肚子「只差沒吃手卡」

開創青埔和觀音區新未來　桃42線月桃路拓寬第一標開工

gu9udan金世正飆唱《有一種悲傷》！標準中文＋深情高音暴擊　網淚崩：神仙唱歌

日本5G網路頻譜可能排除華為　陸盼信守自由貿易承諾

春燕來！　桃園三月量增34.4%高雄價漲最多

當愛情結束時比「分手吧！」更痛心的是這三個字

中職／兄弟輪值仰賴年輕人　伯納：老將也當過菜鳥

生活熱門新聞

她獨自吃海底撈　店員提供「飯友..

睽違12年！台北直飛塞班島6月..

即／忠明高中爆群聚感染！112..

裸背妹求當假男友被秒拒　網：單..

章魚燒塞整隻章魚超飽滿！網卻勸..

她床上「避孕神器」效用達2年！..

網球界妙麗！14歲少女美炸　表..

宴客碰小姑段考婆婆要改期　新人..

用路人注意！7交通新制4/1上..

夫妻「搏命正精彩」　同床熟睡女..

變天掉5℃！2波雨勢北台濕冷3..

好市多收納神物！網推爆：我家有..

「肺炎」阿伯搭飛機！空姐近距離..

帶孩子吃爭鮮！他狂吞「限定款」..

更多熱門

相關新聞

「百憂解」退出台灣　食藥署：學名藥效果相同

「百憂解」原廠藥宣布4月起退出台灣，抗生素「泰寧注射劑」下月起也僅提供給合約醫院，雖然市面上已有替代學名藥，但仍有不少人憂心藥效不佳。對此，食藥署指出，泰寧注射劑台灣已有學名藥，臨床上是直接注射，生體是相等性，臨床療效也相同，另外，目前國內7成用藥都是學名藥，且自2013年已成為PIC/S會員國，是達國際水準的。

體驗常民生活　生猛不夜城油麻地

德國怎麼推昂貴風電？

台灣交友網始祖　翻身最強飆股

六都交易價量掉　越蛋黃區越滯銷

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

圍觀車禍　卡車撞人群18死

嫩妻做愛後暴斃　夫遭告身藏巨雕

她獨自吃海底撈　店員提供「飯友陪吃」

LINE新貼圖看不懂！8年級生崩潰：真的老了

電視報導司機性侵！女兒秒淚崩：我也碰過

《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣

國道4項「隱藏版違規」1次噴3千

他活活燒死在嫁妝車上　妻子目睹淒厲哭喊

夫妻新婚2月　他發現老婆是表妹

50歲辣媽縫超緊！20歲男友走到哪愛到哪　她夢醒了

睽違12年！台北直飛塞班島6月開航

飛機降錯目的地！　妹子竟爽到臉紅ㄎㄧㄤ掉

即／忠明高中爆群聚感染！112學生請假

裸背妹求當假男友被秒拒　網：單身實力逆天了

表哥奶茶下藥性侵表妹　判刑8年

更多

最夯影音

更多

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面