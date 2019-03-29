壹傳媒股價創歷史新低！與最高點相比暴跌90%

▲位於內湖的「壹電視大樓」整棟被出售（圖／記者湯興漢攝）

大陸中心／綜合報導

壹傳媒近年來虧損嚴重，業績持續惡化，其股價29日最低跌到0.185港元，創下歷史新低，逆市大跌超過4%，如果與歷史高點相比，累跌超過90%，與去年11月9日的停牌股價相比，則下滑超過18%。為了維持運營，在短短幾個月內，壹傳媒不斷出售台灣物業，其中有「壹電視大樓」、高雄印刷廠等等。

▼ 壹傳媒3月29日的股價。（圖／翻攝自Google）

壹傳媒集團創辦人兼大股東黎智英在短短4個月內，數次出售台灣物業，包括在19日將台北市內湖區新湖二路146巷上的「壹電視大樓」賣給民生社區的大戶；去年11月出售了台灣《蘋果日報》位於內湖的大樓，最後被中信金旗下的台灣人壽以17.9億元購入。

據悉，雖然內湖總部的兩棟大樓物業售出價達4.54億港元（約新台幣18億元），但還債後實際可用作營運資金僅約8700萬港元，公司持有的台灣辦公大樓就只剩一幢。

此外，壹傳媒今年2月宣佈，出售位於高雄市岡山區的土地和印刷廠，求售價格為3.1億元，並已簽訂意向書，主要用於償還貸款和塗銷押記。公司聲稱，桃園的其他物業已足夠應付台灣的印刷業務。

▲ 壹傳媒近年來股價總體下滑嚴重。（圖／翻攝自Google）



香港《東網》報導稱，香港股票分析師協會主席鄧聲興指出，壹傳媒接連變賣台灣資產套現，一定是想縮細當地業務規模，「大方向似乎是將台灣的固定資產套現」；截至去年9月底公司現金僅有約2億港元，債務卻較此數目大得多，而且不斷虧錢，經營困難。

鄧聲興表示，壹傳媒剩下來可作套現的資產越來越有限，要再出售又將削弱生產力；他們現在只是在解決生存問題，自變賣資產以來「股價不升」，反映市場已對其賣產套現可以壯大業務全無幻想。