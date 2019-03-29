NOVA情報誌／動態擷取回憶正翻　富士instax SQ20混合式印相機

圖、文／NOVA情報誌

太超過，一機結合數位相機＋印相機＋拍立得馬上看三大功能，能立拍、立瀏覽、立後製修編加拼貼套濾鏡、立按下列印鍵後，一張6.2公分方形實體照片神奇跑出，還新增「動態模式擷取」，讓你精挑細選，確保回憶「正」翻不打折，簡直是時光珍藏魔法機！這…不正是大審婆鑑定天菜，達人們集合，富士instax SQ20速速受「審」碟思！



超級鑑定師風雲榜

◎專家達人1～暱稱「克里夫」

姓名：林士益

現任：城邦生活旅遊事業群 行動內容部總編輯

綽號（英文名）：CLIFF

資歷：RUN！PC編輯主任、第三波主編、PC WORLD總編輯、PC Magazine總編輯、超頻者天堂網站總監、Tom's Hardware網站中文版總編輯2年…等

IT總年資：20年

數位感「諫指數」：五顆星

◎專家達人2～暱稱「男哥」

姓名：蔡俊男

現任：NOVA情報誌 總編輯

綽號（英文名）：Hanson

資歷：DVDinfo視聽雜誌資深編輯5年、Myplus加分誌主編1年半、Nova情報誌主編10年、NOVA情報誌總編輯…等

IT總年資：17年

數位感「諫指數」：5顆星

◎專家達人3～暱稱「奈勒斯」

姓名：陳英傑

現任：自由電子報 主編

綽號（英文名）：Linus

資歷：蘋果日報副刊3C記者2年、尖端出版社3C雜誌編輯1年、自由時報3C記者3年、中國時報生活科技組記者4年

IT總年資：15年

數位感「諫指數」：五顆星

◎專家達人4～暱稱「安安」

姓名：龍信安

現任：「YES！新機到了」網路頻道製作人

綽號（英文名）：Anan

資歷：攝影家手扎專欄作家3年、DV HOT哈燒網主編2年、數位影像坊站長7年

IT總年資：17年

數位感「諫指數」：5顆星

instax SQ20呈堂鑑供之大剖圖！



A、 Instax系列馬上看軟片列印出口處。前方拍攝輔助閃光燈。

B、 對稱式快門拍照鍵&拍攝模式切換鍵。

C、 採1/5吋1920×1920像素CMOS感光元件、F2.4光圈鏡頭。旁為自拍反光鏡。



D、 左側為Micro USB充電/傳輸端與MicroSD記憶卡擴充槽。右側上方為相機帶掛鉤。

E、 搭載2.7吋TFT彩色LCD螢幕，提供即時瀏覽與編修。上方為底片艙門鎖。

F、 造型圓滑，整體寬11.9×高12.7×薄5公分、重440g，提供石磨黑與米米色機兩種色系。

G、 分別為電源開關，圓盤式多功能主操控鈕，賦予各項選單調整與功能操作。



instax SQ20肚裡乾坤

◎動態模式擷取列印＋新潮拼貼豐富濾鏡：新增動態錄影擷取列印，能即時一段錄一段動態影片(最長15秒)，從中（45張以上）挑出最滿意畫面列印。內建多種新潮拼貼模式如連拍/樣版/多合一拼貼，賦予B快門、多重曝光模式與豐富10種創意濾鏡，並能即時做周圍光、亮度補償調整，玩出影像創意。

◎相機＋編修＋印相分享三合一&4倍數位變焦：一機結合數位相機、行動印相機、拍立得三大功能，可立拍、立瀏覽編修、立印出實體照片分享！新增4倍數位變焦能力。

◎獨特正方形6.2公分印相紙&更好列印品質：採用獨特方型尺寸列印軟片，總尺寸8.6×7.2公分，實際影像輸出6.2×6.2公分。列印畫面畫素800×800，318dPi解析，列印時間約10-12秒。

◎人性簡易操作&百張列印電力：正面設有對稱雙快門鍵，能自設拍攝模式與快門功能，鏡頭旁提供自拍鏡，背後配置2.7吋液晶螢幕，輔以下方功能轉環快速做設定、操作、拍攝模式等變換。機體採內建式鋰電池，原廠公佈續航力可印100張。

鑑定團密室會談、現場LIVE

鑑定1番目→一定要這麼鑑 『外觀造型』

大審婆：這類行動馬上拍、馬上印相機，時常伴隨左右，外觀造型勢必要講究。達人們，開鑑！

奈勒斯：造型承襲上代圓滑可愛，但老實說這次的黑色與米色系個人不是太喜歡，有點過於低調，畢竟這類產品很大族群是年輕女生，應該要搭粉色系或更活潑一點色系。

安安：我持不同看法！最近日本有個流行趨勢叫反潮流，造型走復古帶點陳舊風格，SQ20無論配色與設計都符合這潮流態勢，我認為很OK。

克里夫：坊間拍立得辨識度高，造型大概都已定型，SQ20外觀上與上代沒太大變化。另外我同意奈勒斯說法，配色確實怪了些，因有推出兩色系，黑色機算是不敗顏色很百搭，但既然有黑色，另一顏色應該要走亮眼路線，畢竟這東西很多都小女生在買，且潛意識告訴我們，買這類產品的人個性都比較愛秀（全場大笑），若顏色更跳會更有吸引力！

男哥：造型維持一貫富士風格，走圓潤可愛路線，實際握感依舊很不錯，雙手都可握持，加上左右手皆能按快門，讓左右撇子都適用，重量也比上代稍輕，我給不錯評價。

我也不是省油的燈！ SQ20競爭對手！

◎Fujifilm instax SHARE SP-3 行動手機印相機

說實在，業界找不到跟instax SQ20真正可匹敵競爭對手，不過若同樣以行動拍立得可印出實體照片，自家兄弟instax SHARE SP-3可拿來做比較。

instax SHARE SP-3最新三代手機行動印相機，可無線連結手機，將手機內相片印出，搭配專用instax SHARE App，即時在照片上套用一些豐富的節日模式、限定版模式、方塊模式、社群模式等，並提供相片拼貼與分割模版模式。新一代並支援從Instagram、Facebook、微博、Google相簿、flickr、Dropbox帳戶，印出馬上看照片，且改採Square方形印相紙，建議售價6990元。

鑑定2番目→一定要這麼鑑 『新增動態模式擷取＋新潮拼貼豐富濾鏡』

大審婆：SQ20強調新增動態錄影擷取列印，並帶來更多創意拼貼與豐富濾鏡可套，很屌嗎？

克里夫：拍立得最大問題是拍照性能不佳，常常會拍一堆都沒挑到滿意的，因你連拍拍不快，加上從取景構圖到按下快門反應有落差。這次很棒是新增動態錄影去卡，我覺得不失為好辦法，對印出好照片成功率大增，畢竟印一張要花不少錢（全場又是大笑）。

奈勒斯：買這東西就是想即時印出實體照片，感受新奇有趣體驗，內建拼貼或濾鏡本來就是它賣點之一，這代優點數量與種類增加更多，讓使用者有更多選擇，可加分。

安安：站在消費者立場，這類產品好玩歸好玩，但相紙實在太貴，一張要30多元；早期設計連螢幕都沒有只能盲拍，到上代可先拍後瀏覽挑選再印，進步滿多；這代更加入動態模式，讓你錄完後慢慢選，讓相片珍藏率更高，相對更不浪費相紙，給它按讚！

男哥：新增動態模式擷取是它最大賣點，尤其對於想拍好動的小孩或寵物帶來很大幫助，同時也讓選照片這件事彈性變得更大，更能好好精選後再列印出，再即時套上各式模版與濾鏡，讓照片更有特殊性與紀念價值，哎喲、不錯喔！



鑑定3番目→一定要這麼鑑 『相機＋編修＋印相分享三合一&4倍變焦』

大審婆：SQ20標榜一機結合拍照、立瀏覽編修、立列印實體照片分享功能，並新增4倍變焦功能，來吧！

克里夫：它從上代開始就將列印、編修、相機結合一起，既擁有傳統拍立得模式，也保留數位可編修彈性與即時列印出，兼具相片保存性與運作樂趣，尤其這代優點後製與挑選比重佔更大，帶來全新混合式拍立得格局，新導入4倍變焦取景也更得心應手。但美麗的缺點會讓人花太多時間去把一張照片弄到很好再印出，跟「拍立得」這理念有些背離，好不好見仁見智！

安安：富士Instax系列找來美國樂壇天后泰勒絲代言，因這類產品很大用途在粉絲見面會上，拍完印出分享收藏，不用留對方姓名，下方空白處還可簽名，這讓它市場成長滿快，彰顯出多合一功能實用價值。

奈勒斯：這類混合型拍立得相機，好處降低使用門檻，同裝置下無縫完成拍照編修與列印，且二代機完成度更高，相較上代更好用。雖然它拍照功能與解析跟手機不能比，但符合列印相紙所需，且特色印出來有復古風，不少文青咖都愛這感覺。

男哥：SQ-20無論白天或夜晚拍攝效果都不錯，生活隨拍使用沒啥問題，可惜自拍功能弱了些，尤其廣角不夠廣，未來若能在鏡頭廣角或自拍美顏模式上提升，相信會更完善。

instax SQ-20細部配件仔細瞧！

◎ instax SQUARE專用軟片紙

SQ20專用的標準空白框軟片，1盒內10張，相紙大小8.6×7.2公分，實際顯影畫面6.2×6.2公分，售價約360元。

◎ 直覺化防呆軟片裝填

軟片裝填簡單低門檻，只有對準黃色上方標線，就能順利將軟片置入，關上後即可立即列印。

◎ 機側記憶卡擴充槽

因應SQ20的數位相機拍攝功能，機側隱藏蓋內建MicroSD記憶卡槽，可擴充儲存空間。

◎ 鏡頭變焦功能環

鏡頭設有變焦環功能，拍攝時轉動就能進行變焦取景，最高支援4倍數位變焦。

鑑定4番目→一定要這麼鑑 『方形6.2公分印相紙&列印速度品質』

大審婆：喝口水，接著對於方形6.2公分軟片相紙與實際列印速度品質再鑑！

安安：方型尺寸是它們家一個亮點，且實際6.2×6.2公分影像不會過小，即使將來老花，也能看清楚相片中人像回憶等細節，我認為很OK！

奈勒斯：這方型構圖符合流行IG格式，畢竟現在用IG的人很多，雖然不少人都專看性感美女照（全場狂笑），就算拍完不列印出，也能將照片後置修飾後，上傳到IG上分享，讓大家欣賞不一樣復古影像風，算是它另一價值。

克里夫：這種機器真正魅力在於當下拍完能印出拿到實體照那種感覺，實際列印發現速度快，且細看照片列印品質比上代有進步，顏色更飽和，深色系部分比較黑，整體色調與層次感更好。

男哥：個人還滿喜歡這6.2×6.2公分方型相紙，尺寸大小適中，實際印出來有復古文青感，列印速度按下後約10秒照片就出來，有趣是列印時螢幕會同步出現模擬動畫，秀出將相紙推出過程。尤其這代實際列印品質更細緻，我給不錯評價。

鑑定5番目→一定要這麼鑑 『人性操作規劃&百張列印電力』

大審婆：最後針對整體軟硬體人性規劃&100張列印續航電力拉斯兜鑑！

男哥：相較於上代，二代機在操作上讓我有些驚訝，幾乎將之前我們鑑定時抱怨的一些缺點都改良，選單操作變更順，明顯有經過思考，開機與按鍵配置更得宜，入門者用個半小時就能熟悉，若不清楚再翻個說明書即搞定。倘若真要挑剔，我認為螢幕略比上代小，2.7吋對於瀏覽構圖上較吃力，其餘很OK。

奈勒斯：同感！當看習慣手機後，再看這螢幕實在有些小。電力部分原廠標榜能印100張，打個八折印80張也相當夠用。

克里夫：沒錯，記得上代列印按鍵設計很瞎，不小心按到就直接印出，一張相紙30多元就這樣飛走（全場狂笑），這代不錯新增防呆再確認設計，減少誤觸風險，讓人操作時放心多了。另外轉盤UI邏輯規劃清楚，還能自設左右手快門鍵，比較可惜前方有貼反光鏡，方便自拍觀看，但面積太小簡直沒啥作用；且這米色系機種隨機卻附帶黑色背帶，顏色上有些不搭，應該要設計成同色系才對！

安安：剛剛試了一下，拍攝手感與操作，不管想快速拍或拍完做一些檢索與編輯，設計上都頗直覺，且很多功能都採實體按鍵去左右調就搞定，即使不懂攝影的小女生也會操作，挺不錯。

大審婆：瞭解，感恩喔～





『不要再給我打分數了』

一路鑑到這，大審婆信心增加不少，接下來還要請各位專家達人們Fujifilm instax SQ20混合式馬上印相機打分數囉！

『評分標準』

◎60分－錢多可買◎70分－可玩玩啦◎80分—這東東還真不錯◎90分—物超所值！數位好樣！◎100分－考慮什麼，趕快到NOVA血拼囉！

克里夫：82

男哥：84

奈勒斯：82

安安：86

平均分數： 83.5分「NOVA數位鑑定過關」



『我要上訴─原廠有話要說』

雖然這次超級鑑定團通通都給富士instax SQ20混合式馬上印相機打了「這東東還真不錯！」以上評價，但鑑定會中依然有一些負面挑剔聲浪，偶一定要好好追根究底…。嗯、趕緊去找Fujifilm台灣總代理恆昶實業廣告業務室林俊彥（俊彥弟）問明白！

Q大審婆：與會專家讚揚SQ20圓潤可愛造型與雙手把持好握感！針對色系有達人指出米色機實際觀感過於低調，因很大族群是年輕女生，應該要搭粉色系或更活潑跳一點顏色？對此…

A 俊彥弟：以往印象中，instax馬上看相機是年輕女生在用的，但我們發現有不少攝影發燒友也很喜歡馬上看相機，尤其是這類數位混合式機型，所以在外型上，SQ20選擇黑色與米白色，雖然低調了點，但卻適合大部分人使用。

Q大審婆：達人們對新增「動態模式擷取列印」都給予高評價，認為更能挑出好照片珍藏。可惜拍照上自拍功能弱了些，特別是廣角不夠大，未來若能在鏡頭或自拍美顏模式上提升勢必更完善？

A 俊彥弟：SQ20為了「動態模式擷取列印」功能，修正了SQ10硬體規格，包括廣角、螢幕大小、CMOS尺寸等。未來規格有可能會提升，至於美顏模式目前富士還未釋出相關資料，若參考過往機種，以mini8舉例，採用的是提高曝光補償方式讓相片看起來更明亮，所以，未來若有類似功能，可能會傾向接近攝影本質方式來讓人像更美麗。

Q大審婆：針對人性操作，達人稱讚相較上代改良很多，尤其有列印再確認防呆設計。但美中不足螢幕略比上代小，瀏覽構圖上較為吃力？

A 俊彥弟：SQ20螢幕與前一型號相比，確實小一些，原因如同前一題回答內容，我們也會將本次的使用意見提供給原廠參考。

Q大審婆：面板前方有貼反光鏡，方便自拍時觀看，但面積太小簡直沒作用？米色機包裝盒內卻附贈黑色背帶，有些不搭？

A 俊彥弟：SQ20自拍鏡位於變焦環上，所佔的面積已接近變焦環寬度了。所以SQ20自拍鏡是在現有的硬體條件下最適合的尺寸。目前市面上有販售專門給SQ10或SQ20使用的背帶，若有需要消費者可自行添購，讓相機造型更個性化。

大審婆：瞭解，阿里卡豆！



鑑定過關 前進NOVA…

YA、鑑定過關！看到富士instax SQ20混合式馬上印相機獲得眾位鑑定團專家的肯定，熱心俊彥弟又消除偶的一些龜毛疑慮，嘿嘿～那偶就趕緊到NOVA搶購個一部，即刻帶著它拍攝精挑細選，將最美回憶瞬間列印珍藏，讚啦，哈哈！

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