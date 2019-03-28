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攝影迷注意！台北攝影交流展 4/11開幕　120攝影師海量作品參展

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台北攝影交流展 4/11開幕（圖／業者提供）

記者樓菀玲／台北報導

自 2016 年開啟第一屆 Wonder Foto Day ，2018 年增添特殊展位、進一步將展覽場地與藝術攤位擴增，使攝影藝術的視野更加寬廣，被視為國內最大級國際攝影藝術交流會，2019 Wonder Foto Day 即將在 2019 年 4 月 11 日至 4 月 14 日，於臺北松山文創園區第 3 號、4 號倉庫，為您帶來前所未見的感官體驗。

今年 Wonder Foto Day 有別歷屆聚焦更多特色活動，除有 WFD 藝術家們的聯合競演，亦包括 T3 Photo Festival Tokyo 東京國際攝影節特展、 若⽊信吾「他的回憶:現實、 記憶、夢」個展、攝影藝術書籍區、 SAMSUNG Galaxy S10「#BeStar特展」、數位暗房攝影工作區共六大展區。 

台北攝影交流展 4/11開幕（圖／業者提供）

本屆 Wonder Foto Day 匯集台灣、中國、香港、日本、韓國，俄羅斯，進一步延伸柬埔寨、泰國、印尼，甚至美國、紐西蘭共 11 個國家，精選 120 位傑出攝影師，在 120 見方空間自由揮灑獨特且多元的攝影作品，並由主理房彥文領軍策展人谷口純弘、知名複合藝術空間朋丁負責人陳依秋、ONFOTO STUDIO 負責人韓筠青、藝評家傅尔得，並特別邀請巴賽隆納知名國際品牌設計公司 Blacklist Creative Partners 創辦人 Massimiliano Scaglione、以 KANA KAWANISHI ART OFFICE / GALLERY 推動當代藝術的指標河西香奈、與收集 Le Corbusier (勒‧柯比意) 作品聞名，法國巴黎 Zlotowski 藝廊執行長 Yves Zlotowsk 等，總計 13 位評審與藝術家，屆時將頒出 13 個評審獎項，大幅突破歷屆紀錄，讓優秀作品得以在討論與激盪中脫穎而出，打開世界的全新大門。

台北攝影交流展 4/11開幕（圖／業者提供）

台北攝影交流展 4/11開幕（圖／業者提供）

  以「每個人都有其獨一無二的特色」及「#Be Star」為號召，台灣三星電子與 Wonder Foto Day 邀請韓國弘大知名團隊 Studio Photobi，將於展期聯手打造時下蔚為風潮的韓系照相館，並運用全新機種及獨特視角，為與會者拍攝具明星魅力的韓系證件照，不僅能於場中享受無時差的拍攝體驗，更能搶先試用猶如手機界單眼的 Galaxy S10 旗艦系列。

而從數位到類比，眼前到實體，攝影不只是前製的按下快門，後製修圖亦成為不可或缺的思考環節。隨著科技演進，相機的像素、⾊彩寬容度與動態範圍都有顯著的提升，攝影師除了相機之外，對於硬體、技術處理的需求逐漸成長，Wonder Foto Day 作為攝影創作者培育平台，特別邀請 Wacom、BenQ 與 uPrint 共同組建⼯作體驗區，從螢幕、後製修圖到輸出，為攝影創作者們量身打造高品質的解決方案，並有多場專業講座和論壇，和與會者共同構築屬於當代攝影的創意與可能。

台北攝影交流展 4/11開幕（圖／業者提供）

繼去年大受好評的 Nepo Gallery、青山裕企等獨立出版社書籍於展中受到熱烈歡迎，包括日本 TIPC 東京國際攝影大賽特展(Tokyo International Photography Competition)，將再度進駐 Wonder Foto Day，且跨足雜誌、廣告、音樂等領域，曾執導電影《星空下的華爾滋》與《白河夜船》，更是木村拓哉與淺野忠信御用攝影師的若木信吾，將把自身出版社原裝移植 WFD，並舉行首度的台灣特展：《他的回憶：現實、記憶、夢 | 若木信吾與若木爺爺》 。

台北攝影交流展 4/11開幕（圖／業者提供）

Wonder Foto Day 同時思考著如何透過攝影增加城市魅惑⼒，這個四月我們將走出松菸，協同非營利組織：報導者與台灣三星電子，進入台北市的書店、咖啡店、餐廳，甚至服飾、滑板、陳設研究所等特色店點，以會外衛星展的形式，展出以人物故事為概念的創作，在不同的展點與區域規劃間，訴說著都市人們的日常，進而牽起大家對這座都市不同情感的體驗與想像。

台北攝影交流展 4/11開幕（圖／業者提供）

其中大稻埕霞海城隍廟為本次會外展中最特別的城市展覽地點之一，Wonder Foto Day 將精選經典且極具渲染力攝影藝術作品，與霞海城隍廟的歷史古韻相結合，體現本屆 Wonder Foto Festival 會外展的「城市魅惑力」。主辦單位表示，本次展覽囊括 120 名攝影師，豐富的特展、體驗與講座活動，以及全新企劃 Wonder Foto Festival，延續「以亞洲為中心」的初衷，為台灣影像進程增添一股嶄新的活力。

台北攝影交流展 4/11開幕（圖／業者提供）

2019 Wonder Foto Day 台北國際攝影藝術交流展 

展覽時間：2019／04／11 （四） ~ 04／14 （日）
2019／04／12 （五） ~ 04／14 （日）公眾參觀日
展覽地點：臺北松山文創園區第 3 號、4 號倉庫（台灣台北市信義區光復南路133號）

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