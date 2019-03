女模海灘耍性感！啤酒肚大叔路過露「神祕笑容」爆紅　網卡位：擋到大叔了

▲ 女模當時正在海灘上拍攝撩人的性感照。(圖/翻攝自推特RyanPaisey)

國際中心/綜合報導

國外有一名女模身穿清涼比基尼,在海灘上不斷地改變姿勢舞弄性感時,突然有一名大叔挺著啤酒肚亂入鏡頭,從頭到尾露出「神祕笑容」,瞬間吸引螢幕前所有網友的焦點,也不斷地猜測笑容的意義。

I give you the greatest photobomb of all time. pic.twitter.com/xUoaphdNxm