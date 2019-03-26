影／傳統毛皮V.S性感比基尼！新疆滑雪場古今PK客爆滿

記者馬叔安／綜合報導

新疆烏魯木齊的絲綢之路國際滑雪場24日舉行了一場古老毛皮滑雪隊，和一支比基尼正妹滑雪隊在雪場同場競技的活動，吸引大批遊客圍觀。據了解，毛皮滑雪的滑雪板板芯木材選用白松或紅松製作，是阿爾泰山中的獵人的傳統交通方式，這次和現代的比基尼正妹同場競技，成功吸引目光。

▲烏魯木齊舉辦古老毛皮話雪和比基尼滑雪同場競技。（圖／翻攝自梨視頻）

從公佈的畫面中能看到，在滑雪場上一邊是身穿紅色大衣、頭戴毛絨帽、腳踩傳統滑雪板，以一根棍子進行操縱的「毛皮滑雪」隊員，鏡頭一轉，又能看到一群身著各式比基尼泳裝，手持現代滑雪裝備的正妹，其中有些人在冰天雪地之中難掩受凍神色，一旁聚集大批遊客和民眾圍觀。

▲烏魯木齊舉辦古老毛皮話雪和比基尼滑雪同場競技。（圖／翻攝自梨視頻）

在當地古老的滑雪長調中唱道，「在那高高的阿爾泰杭蓋山中，身上背著柳木弓箭，雙手斜推滑雪棒，腳踩紅松、白松木滑雪板，滑行奔跑在松樹林中，拖著山羊皮囊的，是那勇敢、靈活而又聰明的獵人。」刻劃了傳統獵人使用毛皮滑雪狩獵的情景。

▲烏魯木齊舉辦古老毛皮話雪和比基尼滑雪同場競技。（圖／翻攝自梨視頻）

據了解，毛皮滑雪板板芯木材最好選用白松或紅松，因其具有輕便、結實、不變形的特點，毛皮通常選用馬小腿或背脊兩側的皮毛，其沿同一方向生長，短且硬度高，便於滑行和爬坡。

▲烏魯木齊舉辦古老毛皮話雪和比基尼滑雪同場競技。（圖／翻攝自梨視頻）

參加當天活動的阿勒泰市古老毛皮滑雪隊成員托留哈孜表示，「我7歲時開始上山放牧，帶著這個雪板，雪板就是我們民族人老古代山裡面的。」現場也有遊客表示，「好看，都好看，我還等著拍照呢！」