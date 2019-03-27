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2020選不選　韓國瑜神回：老鼠偷拖鞋　大的在後面

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▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

記者蔡浩祥、吳奕靖、蔡紹堅／廈門報導

高雄市長韓國瑜訪陸行接近尾聲，一早從廈門會議酒店出發時，被媒體堵訪問到「2020」、「是否改變心意」等敏感字眼時，直說「老鼠偷拖鞋，大的在後面」、「我們回去再說」，未多做表示旋即離開。

韓國瑜昨接受聯訪表示，「2020參選總統根本不在我考量內，現在就是要把高雄經濟衝起來，自己的根沒有做好，在想那些做什麼呢？」

按行程，韓國瑜一早將先到南普陀寺參拜，南普陀寺為一座有千年歷史的佛教寺廟，供奉觀世音菩薩，在閩南、東南亞有很大的影響力。

值得注意的是，韓國瑜26日與廈門市委書記胡昌升會談時提到，高雄與廈門有很多共通點，特別是宗教信仰。

▲韓國瑜見廈門市委書記胡昌升、廈門市長莊稼漢。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲韓國瑜昨見廈門市委書記胡昌升、廈門市長莊稼漢。（圖／記者蔡紹堅攝）

他說「廈門人拜媽祖、台灣人也拜媽祖，廈門人拜玄天上帝、台灣人也拜玄天上帝，廈門人拜觀世音菩薩、台灣人也拜觀世音菩薩，宗教信仰都是一樣的，踏進廈門就像回到家一樣，感覺是很親密的。」

結束南普陀寺的參訪，韓國瑜將前往「廈門大學台灣研究院」會談。廈大台研院的成立與大陸1979年發表的《告台灣同胞書》有很大淵源，《告台灣同胞書》中提到，「祖國大陸對台方針政策出現重大轉變，中央有關部門開始考慮籌設專門從事台灣研究的學術機構。」

下午轉往海滄區參訪後，韓國瑜將與廈門台商協會座談、晚宴。據了解，出席的台商約有20多人，還包含當地一些台青，會談的內容將聚焦在廈門與高雄的交流合作等。

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關鍵字：韓國瑜,2020

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