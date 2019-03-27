九合一台商捐款首選　韓國瑜2020行情持續看漲

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡浩祥、蔡紹堅、吳奕靖／廈門報導

訪陸行程接近尾聲，高雄市長韓國瑜今分別與廈門台商協會座談、晚宴。不過，回顧「韓流」在九合一大選這場勝仗，少不了台商的大力支持，去年國民黨舉辦台商秋節聯誼，韓國瑜正是台商會長們詢問度最高，也是捐款首選。「韓流」持續發威，也讓韓國瑜2020行情持續看漲。

昨晚聯訪，韓國瑜面對媒體詢問，他表示，「現在兩岸協議不在我考量之內，2020參選總統根本不在我考量內，現在就是要把高雄經濟衝起來，自己的根沒有做好，在想那些做什麼呢？」

雖說韓國瑜參選態度尚未明朗，卻有不少台商卻紛紛表態，希望能支持、勸進韓國瑜出馬角逐2020，避免民進黨繼續執政，危害兩岸關係。

韓國瑜競選過程中，就有不少民眾、台商或外僑紛紛主動捧著現金，指名要捐給韓國瑜。截至目前，韓國瑜可說是目前國民黨內募款最熱的縣市長。

▲廈門台商期待韓國瑜來訪。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

去年國民黨舉辦台商秋節聯誼，台商把捐款統一上交台企聯處理，這次採個別捐款。一名資深台商坦言，「台商主要捐給誰，大家都很清楚」。

資深台商指出，2014年國民黨敗選後，台商們支持意願轉趨低落，加上藍軍士氣持續低迷，幾乎對國民黨失望，認為支持也沒什麼作用。

隨著韓國瑜聲勢持續拉抬，加上民進黨陷入「蔡賴之爭」，有不少台商認為，韓國瑜在2020有一拼的機會，定會「有錢出錢，有力出力」。