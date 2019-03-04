影／江蘇7女子穿婚紗陪父過結婚紀念日　圓亡母遺願

記者馬叔安／綜合報導

江蘇邳州7名女子日前身穿婚紗，與自己的父親一起拍攝婚紗照，圓了父親逝世妻子的遺願。據了解，母親在去年發現腸癌後過世，由於結婚時沒有留下影像紀錄，生前曾表示想拍婚紗，女兒們便與外甥女和弟媳合意，準備了7套婚紗，為父親帶來了這一個「驚喜」。

▲7名女子穿著婚紗陪父親過結婚紀念日，圓辭世母親的遺願。（圖／翻攝自《人民日報》微信公眾號）

據了解，這家人姓高，一共有8個孩子，7個姐妹，老二在十歲左右因腦炎早逝，姐弟幾個成年之前，他們家家是全村最窮的一戶，父親在山上砸石頭掙錢，母親在家種地、照顧孩子，成家後子女們紛紛就業，家裡的經濟狀況逐漸改善，7姊弟們也為父母買了房子。

▲父親逐一撫摸女孩們的臉龐。（圖／翻攝自《人民日報》微信公眾號）

排行第4的高焱說，2月13日是父母的結婚50周年紀念日，「母親是在上個世紀七十年代結的婚，用的平板車，連張照片都沒留下，我們特別想圓母親的夢，然而子欲養而親不待」，去年9月的一天，媽媽突然感覺肚脹，發現已經是腸癌晚期，當天便離世了。

為了避免父親睹物思人，孩子們將67歲的父親接到原本為父母買的新房居住，並輪流去和他住，2月13日當天，父親指著7女兒和女婿的婚紗照說，「看你們多幸福啊，你媽生前就想拍婚紗照，還沒來得及拍就走了！」姐妹們決定陪父親拍一次婚紗照，到婚紗店裡租了7套婚紗，回到家偷偷換上，大姐家外甥女和最小的弟媳也加入其中，一共7個人，高焱則充當攝影師。

▲女子們跪謝父親的養育之恩。（圖／翻攝自《人民日報》微信公眾號）

高焱讓「新娘」們躲在窗簾後，她把父親叫過來，窗簾先開的那一刻，父親先是吃了一驚，隨即流下感動的淚水，逐個輕撫每個孩子的臉龐，7位「新娘」則下跪感謝父母的養育之恩，而父親的旁邊還空著一個座位，留給母親。