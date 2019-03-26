快訊／廈門書記讚韓挺九二共識　莊稼漢現身完成「產銷合一」

記者蔡紹堅、吳奕靖、蔡浩祥／廈門報導

高雄市長韓國瑜26日下午於國際會議中心與廈門市委書記胡昌升、廈門市長莊稼漢會談。胡昌升提到，「我很欽佩您一旦做出承諾，就要全心投入，排除任何問題」；「我覺得你的努力，會讓高雄發大財，今天的會談只是一個開始，今天的簽約也只是一個開始，只要我們堅持九二共識，本著互利互贏，我們合作的成果會越來越豐富」。

▲韓國瑜見廈門市委書記胡昌升、廈門市長莊稼漢。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲韓國瑜與廈門市委書記胡昌升會面。（圖／記者蔡紹堅攝）

韓國瑜致詞時則表示，「賣菜郎終於見到了莊稼漢，謝謝福建省各級長官領導，各位非常辛苦促成這次的貿易洽談會」。他提到，我們出來就是幫高雄市尋找商機，另外一個更重要的是能不能交到朋友，這一趟不光是單純的簽約，希望高雄市民也能接納五湖四海的朋友。

莊稼漢在今年兩會期間就曾表示，非常期待與韓國瑜的到來，他當時說，韓國瑜自稱「賣菜郎」，自己則因姓名特殊，被朋友戲稱「農民兄」，當一個種菜的，跟一個賣菜的在一起，就成為產銷一體化，有利於促進農民增收、農業增效。

莊稼漢除了名字與「農業」很有關係外，在擔任廈門市長前，也曾於福建省發展和改革委員會農村經濟發展處擔任處長。談到韓國瑜時，莊稼漢還強調，他2015年在福建農業重鎮南平市擔任市委書記時，對農產品銷售也提出許多規劃，並主張為武夷山引入更多觀光客，與韓國瑜的名言「人進得來，貨出得去」是相同的理念。

此次來到廈門，韓國瑜將參訪廈門的國際郵輪中心、廈門集裝箱碼頭，並再簽下農產品大單。值得注意的是，廈門港2017年吞吐量擠下高雄港，成為世界排名第14名，近年也積極發展「海鐵聯運」，運用國際航線優勢結合「一帶一路」，並計畫將服務延伸至台灣，高雄擁有高雄港的優勢，兩個城市在這方面也有很大的合作空間。

此外，韓國瑜27日也將與廈門台商投資協會、廈門大學台灣研究院各舉行座談與會談，除了對高雄、廈門兩個城市的進一步合作進行討論外，韓國瑜是否投入2020年大選，也將是會談上關注的焦點。