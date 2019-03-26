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瘋電影／私刑制裁　真的有人罪該萬死嗎？

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文／賴賴

▲▼ 私刑制裁。（圖／imdb）

瘋言瘋語：


這是一部全天下父母看了都會和片中父親有同樣做法和想法的悲劇，尤其是相依為命生活重心的乖巧獨生女被殺，這無疑是白曉燕命案的韓國版，但差異在於一個完全是隨機殺害，與蓄意謀財害命仍有等級上的差異，人神共憤的罪刑，電影流暢好看，雖然已算是老片，但劇情流暢緊湊緊張，還有幾十人受害，這些反社會邊緣性人格的青少年，還有可能被教化嗎？

韓國片的操作和日本徬徨之刃，仍有差異，韓國版傾向劇情描述，而日本版的導演功較強，各有優勢，這部片很好看，看完很心痛，司法保障了誰？結夥強姦殺人的青少年，受害者22人，用藥毒死和事後受害者自殺的傷害，其罪只能判六個月，合理嗎？如果這個世界沒有地獄，沒有宗教信仰，公平嗎？

強大的劇本力，東野圭吾堪稱這個時代最具影響力的作家了。

片　　名：私刑制裁
英文名稱：Broken
類　　型：劇情、犯罪、懸疑/驚悚
上映日期：2019-03-22
片　　長：02時02分
導　　演：李正浩(Jeong-Ho Lee)
演　　員：鄭在詠(Jae-Yeong Jeong) 、 李聖旻(Sung-Min Lee)
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：華聯國際


劇情大綱

改编自日本著名推理小说家東野圭吾的同名小说。勝賢（鄭在詠飾）怎麼也想不到，自己那乖巧可愛的女兒李秀珍（李秀彬飾），會以一具冰冷的屍體的形式躺在自己的面前。然而不可逆轉的事實已經發生，女兒被捲入一場泯滅人性的虐殺案中，相依為命的父親痛不欲生。

某日，痛苦的勝賢收到了一封神秘信件，追随著信件中给出的線索。勝賢目睹了女兒臨死前遭遇的凌辱，在無可抑止的盛怒之下，父親殺死了罪犯之一。對他而言，這只是追兇旅程的開端而已，因為其他殺害自己女兒的幫凶，仍逍遥法外。年輕罪犯的連續死亡案件吸引了警方注意，一直在調查李秀珍一案的刑警億觀（李聖旻飾），也不得不同步展開了對勝賢的追捕。

▲▼ 私刑制裁。（圖／imdb）

▲如果那天，不是工作加班，而是有時間去接下雨沒傘的女兒，一切悲劇都不會發生。

▲▼ 私刑制裁。（圖／imdb）

▲面對青少年保護條例，警察對於惡劣的強姦殺人青少年慣犯，一點辦法都沒有。

▲▼ 私刑制裁。（圖／imdb）

▲和唯一的女兒依為命，女兒被害得如此慘死，兇手卻遲遲沒下聞，只能靠自己。


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關鍵字：瘋電影,私刑制裁,賴賴,鄭在詠(Jae-Yeong Jeong),李聖旻(Sung-Min Lee)

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