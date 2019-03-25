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瘋電影／嫌疑犯X　正妹的力量使真愛發揚光大

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文／賴賴

▲▼嫌疑犯X。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

好故事就是每次看每次好看，看了三國的嫌疑人X，韓國最刻骨銘心，果然韓國導演還是比較擅長催情，沒有壞人的腳色，每個人都飾演著自己的悲劇主角，而最可憐的莫過於那個流浪漢，無緣無故還沒故事就被殺了，好看，看完會落淚的悲劇。

不過韓國還是有不一樣，日本和中國的兇手最後都還有自首，但是韓國沒有，事實上韓國是最先拍這部原著作品的，整體感韓國版還是勝出，韓國版的人物刻劃更細膩，一模一樣的劇情，這就是導演和演員功力大考驗了，中日韓各有不同的氣氛，韓國在於情感面下得更重，女主角的挑選是一大勝算，韓國的女主角最漂亮也最柔美，這對於單戀的男主角有重要的肯定性，這麼漂亮的正妹被打，天理不容，外型條件不優的男主角對女主的癡情，具有一定的說服力，這也有別於日本和中國的選角思維，非常好看。

韓國這片的刑警，獲得韓國百想藝術大獎的男配角提名。


片　　名：嫌疑犯X
英文名稱：Perfect Number
類　　型：愛情、犯罪、懸疑/驚悚
上映日期：2019-03-22
片　　長：01時50分
導　　演：方銀珍(Eun-Jin Pang)
演　　員：柳承范(Seung-Bum Ryoo) 、 李瑤媛(Yo-Won Lee) 、趙震雄(Jin-Woong Cho)
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：華聯國際


劇情大綱

沉默寡言的天才數學家石固（柳承范飾）每天唯一的樂趣，便是去固定的便當店買午餐，只為看一眼在便當店工作的鄰居花善（李瑤媛飾）。單親媽媽花善與女兒允兒相依為命，可是不斷現身騷擾的暴力前夫金哲民，還是令她們母女單純的小幸福蒙上陰影。

終於在某日，花善手刃了前来糾纏的前夫。石固察覺花善出於自衛而殺人的事實，而主動提出由他料理善後，為這樁犯罪設計了完美的不在場證明。然而在精明警探的追查下，這場以愛為出發點的疑陣佈局，即將展開一場極限鬥智的推理攻防戰。

▲▼嫌疑犯X。（圖／imdb）

▲韓國版的嫌疑犯X還是最好看。

▲▼嫌疑犯X。（圖／imdb）

▲數學天才其貌不揚的陰鬱教師。

▲▼嫌疑犯X。（圖／imdb）

▲巧遇老同學的刑警並未發現其中奧妙。


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關鍵字：瘋電影,嫌疑犯X,賴賴,柳承范(Seung-Bum Ryoo),李瑤媛(Yo-Won Lee),趙震雄(Jin-Woong Cho)

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