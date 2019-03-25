民進黨宜蘭立委初選起跑　黃適超登記搶頭香

▲▼民進黨宜蘭立委黨內初選25日起跑，宜蘭前副縣長黃適超登記搶得頭香。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

民進黨宜蘭立委黨內初選登記25日起跑，宜蘭前副縣長黃適超搶頭香，25日上午11時30分完成登記；目前，黃適超初選將面對同黨的現任立委陳歐珀及宜蘭縣黨部主委黃建財的挑戰，初選形成「三角堵」態勢。

宜蘭副縣長黃適超，25日上午11時許，帶領服務團隊與支持群眾，到民進黨宜蘭縣黨部，登記參加2019年4月的民進黨宜蘭立委黨內初選，宜蘭縣內的各行各業皆有代表現身力挺。

黃適超表示，2018年九合一選舉民進黨在宜蘭縣大敗後，他選擇走訪基層，與民眾對話，想要了解為何民進黨會在宜蘭縣失去民心。

黃適超認為，中央在許多政策面上或許立意良善，但缺乏與地方的溝通，草率的制定政策，導致許多政策施行後，不被大多數民眾所認可，這樣的狀況必須改變，民進黨在宜蘭縣才能挽回頹勢。

黃適超進一步表示，他有擔任過地方民意代表、縣議員以及副縣長的資歷，從政這20幾年的時間不曾斷絕與地方民意的溝通，所以這次的選舉他選擇站出來承擔，並提出交通便利，造福鄉里，工商發展，好做生意，民生政策，符合民意，安居樂業，過好日子等幾大面向政策，尋求選民的認可，延續民進黨在宜蘭縣的民主香火。