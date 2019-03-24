拂曉屠村134死！男女焦屍堆疊塞滿屋　馬利屠殺現場曝光了

▲西非馬利發生嚴重暴力屠村事件。（示意圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

西非國家馬利發生慘絕人寰的「屠村」慘案，造成至少134人死亡，整座村莊也被縱火燒成灰燼。從網路上流傳的照片可見，武裝份子就連婦孺也不放過，還一間屋子裡堆滿焦屍，男女老幼屍體成堆倒臥在地，現場慘不忍睹。

根據法新社報導，遭受攻擊的奧戈薩古村（Ogossagou）位於馬利與鄰國布吉納法索交界處，一群身裝多貢族（Dogon）獵人裝扮的武裝份子，在當地時間23日黎明包圍這處富拉尼人（Fulani）村莊，以槍枝或刀械對村民展開屠殺，之後縱火將村莊燒毀。

時值聯合國安理會特派代表訪問馬利，與馬利總理梅加（Soumeylou Boubèye Maïga）會面，討論沙赫爾（Sahel）地區日益嚴重的暴力事件和伊斯蘭激進份子威脅。

英國廣播公司（BBC）報導，富拉尼族是一支半游牧民族，與多貢族獵人的紛爭始於對土地和水資源的爭奪。此外，多貢族指責富拉尼人與伊斯蘭聖戰組織關係密切，富拉尼人則聲稱馬利軍方提供武器給多貢族。

光是去年，多貢族獵人與富拉族人部落之間的衝突，就造成數百人死於非命。一名馬利基地組織成員透露，他們在上周對一處軍事基地實施攻擊，造成20多名士兵死亡，目的是為富拉尼牧民復仇。

一名奧戈薩古村居民向路透社表示，23日發生的屠村事件，似乎是為了報復基地組織對馬利士兵的攻擊。

▼馬利屠村現場照片，在社群網路中流傳。（圖／翻攝自Twitter）

