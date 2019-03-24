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韓正出席中國發展論壇　提擴大上海自貿試驗區

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▲韓正又兼新職　領導海南全面深化改革開放。（圖／視覺中國）

▲韓正提出加強大陸自貿試驗區、自貿港等規劃建設。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／上海報導

研討大陸未來發展方向，「中國發展高層論壇」2019年年會今天上午於北京召開，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正在出席致詞時表示，要「堅定不移打造對外開放新高地，增設上海自由貿易試驗區的新片區」。

韓正曾任職上海市委書記、上海市長，2010年以上海市長身分訪台行銷上海世界博覽會，並與時任台北市長郝龍斌促成台北上海雙城論壇舉辦，後來韓正於2017年中共十九大會議上「入常」，成為七名中共中央政治局常委之一，接著就任國務院副總理。

韓正指出，「剛剛過去的一年，是中國發展進程中極不平凡的一年」。他說，今年的形勢可能會更複雜更嚴峻，但我們做好了打硬仗的準備，有信心有能力完成全年經濟社會發展目標任務，為全面建成小康社會收官打下決定性基礎。

韓正強調，中國堅持打開國門搞建設，將堅定不移全面擴大開放。其中，他提出以中方以「一帶一路」建設為重點，堅持引進來和走出去並重，推動更高水平開放。

再來，韓正表示，中國將堅定不移積極主動擴大進口，進一步降低關稅，加快提升通關便利化水平；同時，持續放寬外商投資准入，繼續縮減外資准入負面清單，允許更多領域實行外資獨資經營，以及加強知識產權保護；尊重國際營商慣例等。

最後韓正提出，中方要推進打造對外開放新高地，包括增設上海自由貿易試驗區的新片區，研究提出海南分步驟、分階段地建設自由貿易港政策和制度體系。

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關鍵字：韓正,中國,上海,自貿區,自貿試驗區

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