「暗黑周子瑜」西門町被逮！整棟旅館「18禁服務」…加500再一次

▲「暗黑版周子瑜」以觀光簽證名義來台賣淫。（圖／翻攝）

社會中心／綜合報導

警方日前在西門町一間旅館查獲頗具規模的色情集團，專門以「觀光」名義媒介外籍女子到台灣，在LINE上主打「暗黑版周子瑜」、「暗黑版王心凌」等高顏值應召女，並以雙飛、無套吹等勁辣方式吸引恩客。警方發現，該旅館全棟共21間套房，竟全被色情集團包下作賣淫用途；目前已逮捕3名嫌犯，並帶回20名泰國籍女子，懷疑還有更多共犯。

警方22日執行「淨城掃黃」專案，到萬華區漢口街二段34巷一處旅館搜索，帶回「暗黑版周子瑜」、「暗黑版王心凌」等20名泰國籍應召女郎、1名台籍女子，查扣現金15萬元，還有大量保險套、潤滑劑等。

▲色情集團業者藏身西門町一處旅館。（圖／翻攝）

據了解，該集團以LINE傳送廣告訊息，主打「狂野小護士」、「極品小隻馬」、「暗黑版周子瑜」等高顏值應召女，提供「雙飛、無套吹、自慰秀、舌吻」等勁辣服務，並附上身高、三圍。嫖客挑選出喜歡的之後，每次性交易費用是3000元至3500元，若完事後還慾求不滿，只需多付500元便能再次提槍上陣；而應召女每次交易能夠抽取4成，一天需上工6到8次。

警方調查發現，被查獲的20名泰國籍女子平均年齡25歲，持觀光簽證來台，被限制在旅館從來沒有外出過，所有東西都由現場3名集團成員，劉男、王男和羅男協助補給。

▲「暗黑版王心凌」也是20泰籍女子其中之一。（圖／翻攝）

3人被捕後，劉男、王男皆坦承犯行，只有羅男打死不認，儘管被查到手機LINE有和其他嫖客的對話紀錄，仍稱自己只是單純的住戶。檢察官訊後認為，還有多名重要共犯未到案，為了防止串供，以妨害風化罪加上串供之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

漢口街二段34巷的該處旅館其實早有「前科」，之前旅館就因提供買淫場所遭查獲，後來接手的經營者做的還是同一行。

