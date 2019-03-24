　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

嚴德發：聯合情監偵各項指管作為　攸關區域情勢演變

請按讚支持ETtoday新聞雲

嚴部長密切掌握最新情勢 代表蔡總統慰勉官兵辛勞

軍聞社／記者陳軍均臺北23日電

國防部長嚴德發23日視導空軍作戰指揮部及國軍聯合作戰指揮中心，密切掌握最新情勢，肯定官兵24小時堅守工作崗位的付出；同時轉達蔡總統慰勉國軍發揮聯合情監偵、伴飛護航任務、外島民眾疏運等任務的辛勞。

嚴部長上午抵達空作部視導，首先聽取單位簡報，並對該部充分發揮指揮管制功能，有效掌控當面敵情，確保國軍在臺海空中優勢的傑出表現，表達高度肯定之意。

結束空作部視導行程，嚴部長轉往國軍聯合作戰指揮中心，了解臺灣周邊海、空域最新動態，並慰勉各戰備值勤人員辛勞，同時肯定所有官兵24小時密切監控、有效掌握敵情，確保臺海空防安全，提供國家安全最堅實的保障。

嚴部長密切掌握最新情勢 代表蔡總統慰勉官兵辛勞

嚴部長表示，國軍官兵以積極地聯合情監偵作為，在「聽得到、看得見、能指揮」的原則下，發揮早期預警、即時傳遞功效，進而確實提供三軍部隊應變處置，達成守護國家、捍衛人民安全的重要職責。

嚴部長指出，聯合情監偵的各項指管作為，攸關區域情勢的演變，更直接影響國家安全；因此，不但要做到相互支援、無罅隙的標準，更應於中共軍機活動全程，依規定運用聯合情監偵作為，並派遣機、艦監偵密切掌握與應處，時時刻刻為國家安全做最好的準備。

嚴部長強調，國軍秉持「不挑釁、不迴避、不畏戰」原則，平時尤應落實官兵教育訓練及強化機動效能，俾利戰時各單位功能與戰力，得以具體發揮，確保我國空域與海疆安全，讓國人能夠安居樂業。

嚴部長密切掌握最新情勢 代表蔡總統慰勉官兵辛勞

ET快訊
影片曝光！郵輪故障1300人困挪威外海　巨浪狂打「椅倒窗戶破
慈禧第5代外孫女曝光爆紅！「驚人顏值」網嚇歪：太后轉世
Gail快嘴輕鬆飆完《你要的全拿走》　10萬人狂推：給JJ留

關鍵字：軍聞社,台灣軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

導彈太少讓飛行員放不開　殲-20遭三代半戰機圍攻吞敗

房東案影響？　九把刀認「自大」坦言生日過得不快樂

印巴空戰梟龍獲「首殺」　側後方發射霹靂-5擊落米格-21

梟龍打米格-21「沒太大意思」　局座：不算一個經典戰例

巴基斯坦疑用梟龍擊落2架印度戰機　國際訂單可望暴增

洛馬宣傳片直擊印度心房　推銷F-21模擬擊落中國殲-10

5架幻象衝場揭幕　臺北港「國防知性之旅」見證國軍戰力

嚴德發：聯合情監偵各項指管作為　攸關區域情勢演變

特4營突擊作戰演練　室內空間掃蕩快速奪取目標

廣島吳市直擊「親潮級」潛艦　軍事迷拍照熱點曝光

曾被學生嗆是最爛的老師...　教育從業者「最難的一堂課」

出門要想開「哪一台」法拉利　聖結石直擊香港億萬富豪的家

最強美腿橋本有菜親身示範　伸長腿鴨子坐學會性感5連拍

帶「法國媽媽」參加台灣婚禮　東坡肉好吃到爆炸！表情超Q

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

阿公疼孫撿玩具！撿了1隻又1隻　無限「俄羅斯小鴨」逼出3字髒話

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛犬跟著一起跳！

澳洲無尾熊躲車內吹冷氣避暑　車主崩潰「連哄帶餵水」驅趕

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

帛琉看海豚「慘摔」　蔡英文：看小海豚吃冰塊太快樂

5架幻象衝場揭幕　臺北港「國防知性之旅」見證國軍戰力

嚴德發：聯合情監偵各項指管作為　攸關區域情勢演變

特4營突擊作戰演練　室內空間掃蕩快速奪取目標

廣島吳市直擊「親潮級」潛艦　軍事迷拍照熱點曝光

殲-11B首次搭載霹靂-15亮相！　將提升解放軍空軍作戰能力

解放軍核彈頭至少1500枚　金燦榮：估計可摧毀「它」三、五遍

紀念潛艇兵節　俄公布4枚布拉瓦導彈齊射畫面

美軍提「威脅論」 陸國防部：中國是世界和平建設者

PUMA把春天花卉開在「身上」　狂野聯名配迷彩也很可以

鈴木一朗飛美國！前主播妻「53歲凍齡美顏」引熱論　網推爆：超有氣質

見義大利總理　習近平：雙方開展合作一帶一路天經地義

真的好想吃炸雞！除了《雞不可失》　5部宵夜場禁看韓劇

星戰迷衝啊！迪士尼星際大戰樂園5月底開幕　還能駕駛太空船

紫藤隧道、吉野櫻25日進入最美花期！春日「必追5大花海」

八三夭彩排太興奮「踩破一個洞」　阿璞認：這首歌害的！

3D動畫虛實整合　淡海輕軌形象影片破百萬點閱

奧斯塔羅12星座一周運勢0325-0331　雙子多做事少說話、金牛別太揮霍

路邊採「白毒傘」！大媽煮熟一吃器官衰竭亡　醫：50g就可致命

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

軍武熱門新聞

金燦榮暗示中國核彈頭至少150..

殲-11B搭載霹靂-15首亮相..

廣島吳市直擊「親潮級」潛艦

台灣防禦力世界強　中共敢打穩G..

俄公布4枚布拉瓦導彈齊射畫面

發動機技術快陸20年　美F13..

雲峰飛彈是中科院的傲世佳作

日本第19艘潛艦翔龍號服役　隱..

雄三打遼寧號？公布這種照片就贏..

新竹樂山預警雷達基地傳塌陷

5架幻象衝場揭幕國防知性之旅

德媒：中國是穿著短褲的世界強國

特4營突擊作戰戰術演練

福衛五號對焦！清楚拍到美B-5..

更多熱門

相關新聞

特4營突擊作戰戰術演練

陸軍特戰指揮部特4營「濱海城鎮要地行軍訓練」23日在西湖地區實施突擊作戰戰術演練課程，隊員在特戰突擊車的掩護下，針對敵目標區進行突擊、襲擾與破壞，展現特戰部隊特攻作戰效能。

穿跳傘裝比讚　特戰拜訪中彰「老阿兵哥」

特戰地空滲透突擊作戰演練

特戰濱海城鎮要地行軍橫跨6縣市

磐石軍艦文宣館呈現地方特色

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

即／國一南下8車連環撞　1死4傷

熬夜胖死！23點後才睡「直毀7部位」

台東公路7次神秘閃燈　他47秒見證人情味感動

即／65快速道路速霸陸摔下橋　駕駛無生命跡象

第2波全台掃雨！最冷時刻終極14℃

員工煮水方位錯了！網迷茫真相長知識

只有弟弟喝蛋花湯！少女怒吞藥留遺書

她挺歐陽娜娜：台灣本是中國一省

慈禧5代外孫女曝！驚人顏值嚇歪網

周杰倫宣布：是時候了！粉絲全哭了

阿母年輕是仙氣正妹　他翻40年前舊照嚇壞

上班11小時領1千！男離職秒收8+9簡訊

肚炸屎見「根狀物」橫卡！她：在裡面25年

林志穎親弟結婚！　千萬超跑迎親

狗狗路邊睡覺被淋「滾燙瀝青」活埋

更多

最夯影音

更多

曾被學生嗆是最爛的老師...　教育從業者「最難的一堂課」

出門要想開「哪一台」法拉利　聖結石直擊香港億萬富豪的家

最強美腿橋本有菜親身示範　伸長腿鴨子坐學會性感5連拍

帶「法國媽媽」參加台灣婚禮　東坡肉好吃到爆炸！表情超Q

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面