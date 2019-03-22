伯伯穿跳傘裝Q萌比讚！　特戰拜訪中彰榮民之家「老阿兵哥」

▲ 特4營官兵拜訪中彰榮民之家，與拄拐杖的伯伯交流故事。（圖／軍聞社，下同。）

軍武中心／綜合報導

為期20天的「濱海城鎮要地行軍訓練」於21日邁入第9天，陸軍特戰指揮部特4營在來到中彰地區後，特地拜訪榮民之家，宣傳全民國防教育活動外，也向榮民伯伯們展示特戰現役武器裝備，讓這群曾經為國奉獻的前輩們興奮不已。不同年級的「阿兵哥們」相見歡，更象徵「世代交替，換我保護您」。

在交流活動中，特4營官兵除向白髮蒼蒼的榮民前輩們解說各式武器外，更有伯伯體驗穿著跳傘裝備，重溫當年捍衛國家安全的回憶，面對鏡頭毫不羞澀地豎起大拇指比讚。此外，特戰官兵在與幾名拄著拐杖伯伯們聊天話當年的過程中，也使弟兄姐妹們體認到前輩袍澤們為國犧牲奉獻的偉大情操，進而向奉獻青春歲月的榮民前輩們致上最高的敬意與謝忱。

▼ 特戰官兵解說現役武器的同時，榮民伯伯們全都圍在一旁專注地聆聽。

▼ 試穿跳傘裝的榮民伯伯，面對鏡頭超萌地豎起大拇指比讚。

▼ 許多過去的「阿兵哥們」，現已成為白髮蒼蒼的伯伯了。

事實上，濱海城鎮要地行軍訓練為期20天、離共500公里，在進入第8天、行軍里程達到190公里時，陸軍特戰指揮部特4營營長朱中校指出，雖然在長途行軍訓練中，官兵腳底會有起水泡等傷勢，但經過簡單包紮後，就能重新投入，專注於部隊訓練，「官兵士氣高昂，專注部隊訓練，我們有信心達成上級作戰任務。」

朱中校表示，部隊訓練置重點在濱海城鎮的歸附作戰、重要目標反特攻應援、水域訓練及關節要點控領等科目，並結合空中兵力，強化地空整體作戰能力，使特戰部隊在防衛作戰時期能夠快速反應、重點打擊，將關鍵戰力適時適地地投入在必要的目標區，達到防衛作戰的指導。

▼ 「濱海城鎮要地行軍訓練」進入第8天，官兵陸續有起水泡等傷勢，但朱中校表示，「我們有信心達成上級作戰任務」。