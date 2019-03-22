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社會 社會焦點 保障人權

24歲志願役少尉爆頭身亡！收假返營遇死劫　吊車駕駛輾過嚇傻

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社會中心／綜合報導

高雄市鳳山區22日清晨發生一起死亡車禍，陸軍24歲陳姓少尉一早騎機車收假返營，不料行經南華一路和保成一路口時，與一輛大型吊車發生碰撞，導致頭部當場遭輾壓慘死。據了解，陳姓少尉才到部4個月，為了改善家境才從軍，如今休假回家探視父母竟遇死劫，讓家屬難以接受。

根據警方調查，陳姓少尉22日一早準備收假返回屏東萬金，騎乘135cc打檔機車沿南華一路向東行駛，結果來到保成一路口時，與51歲郭男駕駛的大型吊車擦撞，結果連人帶車倒地滑行，導致頭部遭大車左後輪輾過，當場傷重身亡。

▲高雄車禍。（圖／記者洪正達翻攝）

▲警方到場拉起封鎖線採證。（圖／記者洪正達翻攝，下同）

郭姓駕駛供稱，當時路口閃著紅燈，他還特別查看有沒有來車，同時慢速行駛，沒想到突然聽到「碰」的一聲，趕緊下車查看後，才發現對方倒在地上一動也不動，嚇得趕緊報案。警方調查後，確認雙方都沒有酒駕，相關肇責有待後續鑑定釐清，訊後依業務過失致死移送郭姓駕駛。

據了解，死者雙親都是工人，家中還有一個妹妹，是為改善家境才從軍擔任志願役軍官，每逢休假都會回高雄探視父母。工作方面，陳男才剛到部4個月，做事很認真也很照顧下屬。陳父接獲通知到場，一時之間難以置信，當場痛哭失聲；部隊長官趕抵後相當不忍，在旁協助安撫家屬情緒。

警方指出，吊車駕駛雖有駕照，也有申請從鳳山到楠梓區工作地點的通行路權，但保成一路不在申請路線內，將依《道路交通管理處罰條例》開罰3000至9000元罰款。

▲高雄車禍。（圖／記者洪正達翻攝）

▲警方第一時間用大體帷幕遮罩遺體。

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關鍵字：爆頭,輾過,吊車,志願役

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