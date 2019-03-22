快訊／精神異常男子爬入台北車站軌道　北捷紅線停擺7分鐘

▲台北車站精神異常男子進入軌道，捷運警察協助排除。（圖／取自PTT）



記者林彥臣／台北報導

有網友在PTT八卦板指出，在晚間19點10分左右，疑似有人進入捷運軌道，造成台北捷運紅線停擺，包括台北車站、中正紀念堂站、劍潭站、大安站、明德站都捷運都一度停駛，網友在19點16分回報各站陸續恢復通行。

▲網友指出有不明人士進入軌道被逮捕。（圖／翻攝自PTT）



有網友指出，在捷運台北車站看到捷運警察從隧道帶著一個人出來。另外一位網友表示，在台北車站親眼看到三個警察壓著一個男的出來。雖然一度有網友聲稱是有狗進入軌道，但因為陸續有網友出來指證被帶出來的是人，所以該名網友遭到撻伐是在誤導資訊。

▲北捷紅線一度斷電停擺，車內也一片昏暗。（圖／網友徐晨傑提供）



台北捷運公司指出 ，先前淡水信義線台北車站旅客攀爬端牆門進入軌道事件已排除，目前營運正常，19:07淡水信義線台北車站往淡水方向司機員回報，一男子攀爬往淡水方向月台前端端牆門，行控中心立即通報110及捷警通知相關列車停車、軌道斷電，並由站長進入軌道將該名男子帶回月台，19:14列車恢復正常運轉，處理期間加強廣播及彈性調整班距因應，至於該名年約40歲疑似精神神異常男性，入侵軌道原因，後續交由捷警偵訊中。