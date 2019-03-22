桃園綠捷「真、假」動工？　詹江村摃鄭文燦　詹賀舜說明白

▲桃園捷運綠線GC01標統包工程現勘，基樁實際施工情形解說。（圖／桃園市政府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

「麥擱騙啊！」桃園市議員詹江村22日砲轟市長鄭文燦，昨天於桃園捷運綠線GC01標統包工程現勘宣稱，「綠線捷運可以在2025年完工」，是用「假動工」來考驗桃園市民的智慧。詹江村說，站在市議員監督的立場，他反應出來的問題就是市民關切的問題，如果市議員極力討好市長及政府官員，誰來監督，誰來為民喉舌？

針對詹江村臉書發文，市府新聞處長詹賀舜表示，昨天鄭市長率隊視察捷運綠線工程，證明捷運工程正在進行中，不只沒有沒有假開工，在工程人員努力下，目前該標基樁工程進度還超前，某議員任意批評，真的欠工程人員一聲道歉。

▲平日空蕩蕩的綠捷工地，詹江村怒指假動工？（圖／詹江村服務處提供）▼市長鄭文燦帶領地方人士到桃園捷運綠線GC01標統包工程現勘。（圖／桃園市政府資料照）

詹賀舜進一步表示，綠捷是市民期待多年，在鄭市長任內終於完成計畫核定（總經費982億元），同時陸續完成專案管理顧問標（PCM）、第三方驗證標（IV&V）、機電標及土建高架標（GC01標），這些都是捷運建設過程非常重要的里程碑，市府近期還會完成GC02、GC03標的發包，希望各界能共同支持桃園捷運的建設。詹賀舜也呼籲，不要因為選舉造勢，任意抹黑市民期盼支持的捷運工程。

對於市府的說法，詹江村說，在公有土地上打幾個洞就叫做動工？這種做做樣子的行為，跟短視近利有何差別？再者，機電標得標(2018年6月25日得標)都將屆滿一周年，今年(2019年1 月2日)市府才發開工許可證，延誤了大半年，現在連個機電標的參數都沒有，為何延誤，是市庫被掏空還是怎樣？市府為何不說明清楚。詹江村再問市政府，綠捷沿線的私有土地的徵收問題試問解決了嗎？