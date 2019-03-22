想在對岸快速入手AirPods？設定雷射鐫刻要注意　法輪功、中華民國通通不可以

▲若想要在中國、香港等地快速入手AirPods 2，並享有雷射鐫刻服務，那麼有幾個關鍵字要注意。（圖／翻攝自Apple官網，下同）

科技中心／綜合報導

蘋果終於在本週三（20日）推出了新一代的AirPods，且在官方線上商店中購買，還可享有免額外付費的雷射鐫刻服務，不過批踢踢iOS版有網友發現，中國與香港的官網雷射鐫刻服務都或多或少有詞彙的限制；一般來說髒話絕對會被禁止，不過在中國官網中天安門事件、法輪功、雨傘革命，甚至是對岸領導人名字都不可以進行雷射鐫刻。

由於台灣並未列入AirPods 2首波上市地區，因此有些果粉可能會選擇轉往鄰近的中國、香港等地區購買AirPods 2；不過若是在這兩地的線上商店中想要享有雷射鐫刻服務可能要注意有些關鍵字是會被禁止的。

香港：對岸領導人、中華民國、爭議事件通通不可以

在香港的官網中，不可設定的關鍵字有現任對岸領導人的名字，且無論是「習近平、近平、習皇帝」等，都會被官方認定為不適當的文字，不過網友們時常嘲諷的習包子、小熊維尼並不在限制範圍中。而「江澤民」、「蔡英文」等關鍵字是在允許範圍中。

另外，若是鍵入「中華人民共和國」是被允許的，不過若是少幾個字，變成「中華民國」就會被視為不適當文字。而爭議事件，例如雨傘革命、天安門事件、法輪功等，則也不被允許。

中國：審查更加嚴謹 達賴喇嘛、台灣獨立被禁止

在中國的蘋果官網中，會被視為不適當關鍵字的有台灣獨立、西藏獨立、新疆獨立，且像是達賴喇嘛、人權等詞彙也會被禁止雷射鐫刻；不過雖然台灣獨立被禁止，不過若是想鍵入「台灣No.1」則不會被阻擋。

值得玩味的是，在香港的官網上「中華民國」會被視為不適當的文字，不過在中國官網上卻是可以被接受的。