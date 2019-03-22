　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

想在對岸快速入手AirPods？設定雷射鐫刻要注意　法輪功、中華民國通通不可以

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼AirPods 2。（圖／翻攝自Apple官網）

▲若想要在中國、香港等地快速入手AirPods 2，並享有雷射鐫刻服務，那麼有幾個關鍵字要注意。（圖／翻攝自Apple官網，下同）

科技中心／綜合報導

蘋果終於在本週三（20日）推出了新一代的AirPods，且在官方線上商店中購買，還可享有免額外付費的雷射鐫刻服務，不過批踢踢iOS版有網友發現，中國與香港的官網雷射鐫刻服務都或多或少有詞彙的限制；一般來說髒話絕對會被禁止，不過在中國官網中天安門事件、法輪功、雨傘革命，甚至是對岸領導人名字都不可以進行雷射鐫刻。

由於台灣並未列入AirPods 2首波上市地區，因此有些果粉可能會選擇轉往鄰近的中國、香港等地區購買AirPods 2；不過若是在這兩地的線上商店中想要享有雷射鐫刻服務可能要注意有些關鍵字是會被禁止的。

香港：對岸領導人、中華民國、爭議事件通通不可以
在香港的官網中，不可設定的關鍵字有現任對岸領導人的名字，且無論是「習近平、近平、習皇帝」等，都會被官方認定為不適當的文字，不過網友們時常嘲諷的習包子、小熊維尼並不在限制範圍中。而「江澤民」、「蔡英文」等關鍵字是在允許範圍中。

▲▼AirPods雷射鐫刻。（圖／翻攝自香港Apple官網）

另外，若是鍵入「中華人民共和國」是被允許的，不過若是少幾個字，變成「中華民國」就會被視為不適當文字。而爭議事件，例如雨傘革命、天安門事件、法輪功等，則也不被允許。

▲▼AirPods雷射鐫刻。（圖／翻攝自香港Apple官網）

▲▼AirPods雷射鐫刻。（圖／翻攝自香港Apple官網）

中國：審查更加嚴謹　達賴喇嘛、台灣獨立被禁止
在中國的蘋果官網中，會被視為不適當關鍵字的有台灣獨立、西藏獨立、新疆獨立，且像是達賴喇嘛、人權等詞彙也會被禁止雷射鐫刻；不過雖然台灣獨立被禁止，不過若是想鍵入「台灣No.1」則不會被阻擋。

▲▼AirPods雷射鐫刻。（圖／翻攝自中國Apple官網）

值得玩味的是，在香港的官網上「中華民國」會被視為不適當的文字，不過在中國官網上卻是可以被接受的。

▲▼AirPods雷射鐫刻。（圖／翻攝自中國Apple官網）

ET快訊
「以為他在練閉氣…」　父親在旁泡SPA　兒子抽筋溺死泳池
鈴木一朗問「他現在還好嗎」　陳偉殷：我很好！跟「神」當隊友很
OL夜店狂歡醉倒門口　遭阿兵哥撿屍醒來驚問：有沒有戴套

關鍵字：AirPods,雷射鐫刻

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

想在對岸快速入手AirPods？設定雷射鐫刻要注意　法輪功、中華民國通通不可以

Google Play 210款應用程式有病毒 第三方能入侵Android手機

透明版小米9今日預購　三周發貨讓米粉怒叫雷軍親自包裝鎖螺絲

影／快搶！3月底前蘋果官網舊換新iPhone XS現省9395元

買三星S10+現省5000元　LINE MOBILE商城推月租599送4000點

好壞！庫克推特宣傳iPad mini、AirPods　底下推文狂歪樓

3/29舊收音機換購現賺4298元　富連網家「智能AI音箱」包全台5項第一

17 Media公開2018年直播數據回顧　日本虛擬主播成新寵兒

不用再怕被洗版　Messenger也推特定訊息回覆功能

疑似Galaxy Fold實機操作影片曝光　螢幕中央摺痕盡現

《烙印勇士》武器實體化20KG重　2米4巨劍一揮萵苣、西瓜秒爆開

暖狗「2次堵門」捨不得主人出嫁！　新郎被拒門外...網：其實牠都懂

宜蘭捕獲「4米長」超級大白鯊　肚裡還有寶寶！網嘆：15條命啊

拒當月光族！默默把錢搬光的兇手　5大「被動支出」揪出沒必要的花費

Angelababy「醫院外哈菸」照片外流　網轟11年前決心戒菸：又說謊

《大時代》馬俊麟雙胞胎兒超萌　 當爸後變憂愁：一起搭上死亡列車

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

F.I.R新主唱翻唱經典組曲！　改編《原諒我》《遺失的美好》好好聽

太愛《與惡》！吳慷仁脫口罵黃子佼：Ｘ耶！　賈靜雯主動自嘲「夫妻失和有經驗」

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

想在對岸快速入手AirPods？設定雷射鐫刻要注意　法輪功、中華民國通通不可以

Google Play 210款應用程式有病毒 第三方能入侵Android手機

透明版小米9今日預購　三周發貨讓米粉怒叫雷軍親自包裝鎖螺絲

影／快搶！3月底前蘋果官網舊換新iPhone XS現省9395元

買三星S10+現省5000元　LINE MOBILE商城推月租599送4000點

好壞！庫克推特宣傳iPad mini、AirPods　底下推文狂歪樓

3/29舊收音機換購現賺4298元　富連網家「智能AI音箱」包全台5項第一

17 Media公開2018年直播數據回顧　日本虛擬主播成新寵兒

不用再怕被洗版　Messenger也推特定訊息回覆功能

疑似Galaxy Fold實機操作影片曝光　螢幕中央摺痕盡現

宋楚瑜參選2020起手式？　臉書更換大頭貼：改變從您我開始

少女控硬上拍裸照　男友「做完一起睡到天亮」…檢採信不起訴

「酒駕再犯致死」學者有異議　行政院：未有定論

柯文哲20小時快閃亞特蘭大　州長、參議員、市長旋風見一輪

Uber和小黃座談會變調　嗆「來外面輸贏一下」不歡而散

歐陽娜娜吉安「祭祖影片」曝光！　村民放鞭炮掛紅布條：歡迎回家

光陽進攻電動車充電站市場！Noodoe EV OS東京機車展首發

宋兆文／地表最強戰車，將加入國軍行列

收養7孩只為點閱率　媽媽YouTuber狂噴胡椒水、沒收食物逼拍片

勇士第三節一波流再次炸裂　單節35比19猛攻屠殺溜馬

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

3C家電熱門新聞

蘋果官網舊換新iPhone X..

醜爆了！供應鏈證實新iPhon..

小米手環4通過認證　支援NFC..

透明版小米9今開賣　三周發貨時..

Google Play 210..

庫克推特宣傳iPad mini..

有摺痕！疑似Galaxy Fo..

Apple終於推出AirPod..

小米9缺貨　雷軍：我們從不搞飢..

富連網家推舊收音機換購「智能A..

小米手環4今年上市　功能全面升..

新舊AirPods大比拚　電量..

初代iPhone開發板曝光！耗..

LINE MOBILE商城推月..

更多熱門

相關新聞

庫克推特宣傳iPad mini、AirPods

蘋果一連三天發布iPad、iMac，以及AirPods等三大種類新品，為下週自家將舉辦的春季發表會做暖身；而昨（20）日，執行長提姆庫克還在自己的推特上放上一張自己配戴著AirPods，並手持新款iPad mini與Apple Pencil的照片作為宣傳，沒想到底下推文貼上了許多改圖，甚至就連「我愛三星」，以及「AirPower何時才會有」等的奇奇怪怪貼文樣樣來。

新舊AirPods大比拚　電量、嘿 Siri升級有感

AirPods2018年銷售3500萬副

AirPods、Galaxy Buds怎麼挑看這裡

AirPods無線充電盒　15分鐘就能充飽

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

野生「校花級藝人」現身北捷！

八卦山廢校玩碟仙　白目發問釀意外

國道10秒插線爸被夾死…目擊淚：倒楣

好市多驚現「超神道士鞋」搶翻！

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

同天宣布結婚、離婚　阿Sa揭心聲

陽明山採海芋「遇到女神」！

潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！

勝利夜店失身水藏800人份！喝下冒詭異動作

泥土長2根充血棒狀物！網羞恥面壁

IU勾脖激吻大12歲男星！　網全崩潰

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

6男戰2女吃到16歲的　他遲到無罪

「肺炎」阿伯搭飛機！空姐近距離接觸崩潰

家裡有蛇　專家竟挖出45條響尾蛇

更多

最夯影音

更多

《烙印勇士》武器實體化20KG重　2米4巨劍一揮萵苣、西瓜秒爆開

暖狗「2次堵門」捨不得主人出嫁！　新郎被拒門外...網：其實牠都懂

宜蘭捕獲「4米長」超級大白鯊　肚裡還有寶寶！網嘆：15條命啊

拒當月光族！默默把錢搬光的兇手　5大「被動支出」揪出沒必要的花費

Angelababy「醫院外哈菸」照片外流　網轟11年前決心戒菸：又說謊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面