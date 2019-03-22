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國寶級老陶師林添福辭世享耆壽94歲　竹南蛇窯暫停開放

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▲▼竹南蛇窯創辦人林添福20日晚間在家中辭世，享壽94歲。（圖／翻攝自臉書林添福-台灣硘聲）

▲竹南蛇窯創辦人林添福20日晚間在家中辭世，享壽94歲。（圖／翻攝自臉書林添福-台灣硘聲，下同）

生活中心／綜合報導

苗栗縣竹南蛇窯創辦人、國寶級老陶師林添福20日晚間在家中辭世，享耆壽94歲。他從13歲便開始與陶土為伍，沉浸在蓋窯、燒窯、製陶的世界，擅長手拉坯、手擠坯、原型雕塑，105年獲國家工藝成就獎，更創下柴燒窯最高溫度1563˚C的金氏世界紀錄，人生記錄也同是台灣陶業的興衰縮影。

林添福的兒子林瑞華繼承陶業，本月才以「起心動煉—三稜罐系列」舉辦個展，沒想到父親卻撒手人寰，讓他相當悲痛與不捨，竹南蛇窯為籌備治喪事宜，21日起暫停開放。媳婦鄧淑慧也在臉書發文，「讓我們永遠記得他天真燦爛的笑容和頂真高超的陶藝！」

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林添福出生於大正15年（西元1926年）的日治時期，家鄉是在陶藝重鎮的台中縣外埔鄉大甲東，祖父、叔叔經營「大甲東」知名陶廠外窯，13歲那年，叔叔丟了一塊陶土給他，他悟性極高當天就交件並通過考驗，開始跟著福州師傅學陶，14歲擔任陶師，擅長手拉坯、手擠坯、原型雕塑。

林添福46歲那年帶著9名師傅、1頭牛，到竹南鎮創立「恆發陶瓷廠」，自己造模印3千塊土磚，工作9天完成一條23公尺長的「竹南蛇窯」，生產傳統花盆，，是苗栗縣唯一僅存保存完整，而且可以持續燒製的傳統蛇窯。

林添福雖然早已退休，但內心仍保對陶藝的熱情，對後進傾囊相授，高齡84歲開始舉辦個展，2016年獲得國立台灣工藝研究發展中心主辦的「工藝成就獎」。但近半年來，林添福因年事已高，多次進出醫院，20日在家中安詳辭世，竹南蛇窯也取消近期活動和預約參觀。

▲▼竹南蛇窯創辦人林添福與的兒子林瑞華（左）傳承父業，投入高溫柴燒技術。（圖／翻攝自臉書林添福-台灣硘聲）

▲林添福與的兒子林瑞華（左）傳承父業，投入高溫柴燒技術。

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