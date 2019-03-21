體驗76年日據戰備坑道　清水鬼洞4月起重新開放

▲清水鬼洞4月起重新開放。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

位於台中市清水區鰲峰山公園東北側的清水鬼洞，是日據時期的軍事地下戰備坑道，全長約420公尺，吸引遊客尋幽探訪，台中市政府為維護遊客出入安全進行修繕工程，新增照明、消防、通風、逃生及監視器等設備，將於4月起開放參觀，讓更多民眾體驗戰備坑道歷史文化。

▲坑道內四通八達、冬暖夏涼，兩側壁為鵝卵石。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

市府指出，日據時代的戰備坑道興建於1943年，坑道內四通八達、冬暖夏涼，兩側壁為鵝卵石、鋼筋及混凝土構成，非常堅固。坑內昔日戰備設施完整呈現，雖然目前已無軍事用途，但依舊能感受當年軍情緊繃的氣氛。

二戰結束後，坑道封閉，由於傳出戰爭期間有日軍死傷，地方靈異事件頻傳，因此地方便稱為清水鬼洞，坑道內分為主坑道、副主坑道，以及聯絡副主坑道的支坑道，坑內設備有寢室、儲藏室、崗哨、廚房、儲水槽、廁所、機槍堡、狙擊區等軍事設施。

市府表示，清水鬼洞已於3月5日整修完工，預計4月起重新開放，依據「台中市政府建設局清水鬼洞開放要點」：一般開放時間為週六、日及例假日上午9時至下午4時；預約開放時間為週二至週五上午9時至下午4時（開放團體15人以上預約，不開放個人預約）；另外，每週一、農曆休假期間及政府公告停班停課日暫停開放。