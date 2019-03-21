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小英出訪／蔡英文飛吉里巴斯喊卡　各界憂邦交亮紅燈

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▲受全球氣候暖化影響，吉里巴斯或許將在30年內遭淹沒。（圖／達志影像／美聯社）

▲受全球氣候暖化影響，吉里巴斯或許將在30年內遭淹沒。（圖／達志影像／美聯社）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文21日將再次出訪南太平洋友邦，展開「海洋民主之旅」，不過此行規劃前本來規劃走訪吉里巴斯，但臨時喊卡，引起各界憂心邦交動搖；除此之外，近來澳洲媒體也報導，索羅門群島跟中國大陸關係曖昧，可能在選後與我斷交。

本次蔡英文率團出訪南太平洋友邦，專案名稱定為「民主海洋之旅」，《ETtoday新聞雲》依慣例特派記者隨行採訪，帶回第一手最新、最即時的完整報導。

其實外交部在規劃本次出訪時，就已經鎖定要前往吉里巴斯、諾魯與帛琉，外界也早多有此類訊息釋出；不過，最後峰迴路轉，決定不去吉里巴斯，且在國安踩線團走訪期間，某國安高層親自走訪了吉里巴斯，引起外界的憂心。

造訪吉里巴斯的行程臨時喊卡，外交部解釋，總統府方面考量3月29日是總統主持春祭國殤大典，是非常重要的儀式，所以才會重新調整出訪的日期；不過，由於吉里巴斯總統也兼任南太平洋大學校長，在該時間內，要在斐濟主持畢業典禮，因此無法在國內，另外在行程上也牽涉太多賓客，導致時間無法更動，最後雙方才達成理解，決定另安排去訪的相關事宜。

回顧先前也曾規劃訪問布吉納法索臨時取消的狀況，後來當時發生斷交情勢，引起各界的高度憂慮。外交部發言人李憲章表示，蔡英文的訪問已經獲得吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）同意，吉里巴斯人民也高度期待蔡總統來訪，但因為雙方元首時程配合的技術性問題，而調整取消。

李憲章還強調，台灣與友邦有許多合作計畫聚焦在人才培育，因此充分理解與體諒馬茂必須到斐濟主持畢業典禮；而今年7月12日適逢吉里巴斯獨立建國40周年，目前也正規劃訪團前往祝賀，屆時也希望有適當時機安排總統訪問吉里巴斯。

▼蔡英文先前接見吉里巴斯共和國大使游黛姤。（圖／總統府提供）

▲▼蔡英文接見吉里巴斯共和國大使游黛姤。（圖／總統府提供）

另一方面，中國大陸外交部在先前例行記者會上，有記者詢問中國是否希望索羅門群島在大選後跟台灣斷交？是否已經跟索羅門相關單位接觸？其外交部發言人回應，一個中國原則是國際社會普遍共識，中國政府一貫在一個中國原則與和平共處五項原則基礎上，發展同世界各國的友好合作關係。

除此之外，澳洲媒體在上個月的報導中就有明確指出，索羅門群島目前雖然宣稱會繼續維持與台邦交，但也有揣測很可能會在選後轉向跟中國建交；而該報導中還指出，有至少2位太平洋國家的官員指出，有大陸官方不斷遊說，在太平洋島國論壇，應該只承認中共政權。

除此之外，美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）的分析師格羅斯曼（Derek Grossman）也指出，蔡英文此次出訪的三個邦交國，目前與台灣的關係還算可靠，但所羅門群島可能是下一個轉向大陸的台灣友邦。

根據《德國之聲》報導，澳洲的洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）在其刊登的評論中指稱，所羅門群島即將舉行大選，而執政黨此前就曾揚言，如果勝選將重新審視與台灣的外交關係。該評論還說，所羅門群島的執政者曾經公開表示，大陸的崛起不容忽視，必須將大陸因素納入貿易與外交關係的考量範圍。

格羅斯曼則認為，鑒於大陸是所羅門群島最大的貿易夥伴，可能促使後者決定與前者建交。他還強調，蔡英文選擇不拜訪所羅門群島，主因在於所國下個月即將舉行大選，選後是否會與中方建交仍是未知數。

示範樂隊「軍樂外交」代訓吉里巴斯警察樂隊。（圖／軍聞社）

示範樂隊「軍樂外交」　代訓吉里巴斯警察樂隊

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關鍵字：海洋民主之旅,吉里巴斯,民進黨,蔡英文

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