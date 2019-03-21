小英出訪／蔡英文飛南太3友邦、夏威夷　完整行程一次看

▲蔡英文本次出訪南太平洋友邦。（圖／記者李帛窈 整理製表）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文21日將率團出訪南太平洋友邦，帛琉、諾魯共和國、馬紹爾群島，並於回程時過境美國夏威夷。總統府19日也公布此行完整行程，而《ETtoday新聞雲》也特別派出記者隨行報導，提供最新的第一手訊息與觀察。

蔡英文上任以來，首次出訪「英翔專案」於2016年6月24日至7月2日，走訪巴拿馬、巴拉圭，當時過境美國邁阿密與洛杉磯；第二次出訪「英捷專案」於2017年1月7日至1月15日，訪問宏都拉斯、瓜地馬拉、尼加拉瓜、薩爾瓦多，過境美國休士頓跟舊金山。

第三次出訪「永續南島、攜手共好」，蔡英文於2017年10月28日至11月4日，訪問馬紹爾群島、吐瓦魯、索羅門群島，過境美國檀香山與關島；第四次「同心永固」於2018年4月17日至21日，訪問非洲友邦史瓦帝尼；接著第五次出訪「同慶之旅」，她於8月12日至20日訪問巴拉圭與貝里斯，分別過境美國洛杉磯與休士頓。

至於本次出訪，蔡英文再次規劃訪問南太平洋友邦，於21日下午3時率團出發，會於晚間6時45分左右抵達第一站帛琉；22日一早，將會拜會雷蒙傑索總統，並舉行雙邊會談，接著拜會參、眾議長及傳統領袖。

在拜會行程結束後，蔡英文將與雷蒙傑索總統舉行植樹紀念儀式，隨後一起午宴餐敘；到了下午則會視察帛琉技術團，並與帛琉的婦女互動；到了晚間兩國元首也會一起見證海巡合作協定簽署儀式。

▼蔡英文總統先前出訪友邦機場講話。（圖／記者屠惠剛攝）



在23日，蔡英文一早將視察海巡搜救演練，並搭乘雷蒙傑索總統所駕的船，到尼可灣與海豚灣，屆時會參觀艾萊州的男人會館、參觀帛琉國家博物館，下午則會見證醫療器材捐贈儀式。

在24日時，蔡英文將與雷蒙傑索總統一起吃傳統早餐，用餐完畢後訪團會前往機場準備前往諾魯共和國，預計台北時間24日下午3時抵達。根據規劃，蔡英文第一個行程在25日上午，會頒贈諾魯瓦卡總統「采玉大勳章」，雙方也會進行雙邊會晤，在會談後，她也將在帛琉國會發表演說。

蔡英文於下午會參觀諾魯博物館，接著慰勉台中榮總醫院「骨科醫療義診團」，隨後參與駐諾魯技術團「台灣農畜教育中心」開幕典禮。

蔡英文晚間則參觀「Boe Declaration」紀念碑暨見證中華民國政府與諾魯共和國政府海巡合作協定，結束後則與瓦卡總統進行國宴，訪團於隔天26日一早飛離諾魯。

訪團預計於台北時間26日7時45分抵達馬紹爾群島，下午蔡英文會出席「太平洋婦女領袖聯盟會議」，並見證簽署中華民國政府與馬紹爾群島政府有關婦女創業小額貸款循環基金瞭解備忘錄，隨後與海妮總統進行雙邊會談，晚間參與馬紹爾國宴。蔡英文預計在台北時間27日4時30分，飛離馬紹爾群島，並飛往美國夏威夷過境。