海洋局公務員「蹲禮堂辦公」…只為韓國瑜　高雄市政府回應了！

▲高雄市海洋局公務員在大禮堂辦公。（圖／取自高閔琳臉書）



記者王致凱／高雄報導

高雄市長韓國瑜規劃將市長辦公室搬遷至鳳山行政中心，但到目前為止尚未搬遷。19日議員在臉書上PO照爆料說，「韓國瑜一人要用辦公室，近百公務員被迫蹲大禮堂辦公。」高雄市新聞局長王淺秋則澄清，市長室預計3月底搬至鳳山，目前只是裝修期間的過渡性作法，未來海洋局同仁能夠運用原市長室更寬敞的空間辦公。

高雄市府四維大樓與鳳山大樓原先都設有市長室，韓國瑜上任後規劃以鳳山大樓市長室為主，除了展現新氣象外，也凸顯對原高雄縣區的重視，另外也讓農業局、海洋局、觀光局、教育局、民政局等局處設於同一棟大樓內，方便業務溝通。

高雄市政府新聞局說，原海洋局現作為市長室面積為1050平方公尺；原市長室未來海洋局面積1275.55平方公尺，如此比較，四維大樓現市長辦公室使用面積為222.57平方公尺，未來市長辦公室使用面積121平方公尺。

王淺秋澄清，目前只是裝修期間的過渡時期權宜作法，待未來整修完成後，即可讓海洋局同仁運用原市長室樓層更寬敞的空間。

高雄市議員簡煥宗19日下午在臉書上說，市長搬遷辦公室，結果是一整個海洋局空間給一個市長室使用，海洋局的基層公務員被迫在大禮堂辦公，批評「不要讓公務員蹲禮堂辦公」；市議員高閔琳也說，「韓市長看中海洋局（也不知道是看中哪一點）…韓市長好大官威。」

▼簡煥宗說，海洋局於農曆年前搬遷至大禮堂辦公，時間已經一個多月。（圖／取自簡煥宗臉書）

