公費A肝疫苗4月8日起擴大接種對象！估11萬孩童受惠

▲打疫苗資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

有基層診所陸續收到A肝疫苗將擴大接種對象的公文，疾病管制署今（20）日證實此事，為照顧弱勢兒童並提升國民免疫力，衛福部自4月8日起擴大公費A型肝炎疫苗對象至國小六年級（含）以下的所有低收入和中低收入學幼童，每位均提供兩劑公費A肝疫苗，估計有11萬名兒童可受惠。

疾管署副署長羅一鈞表示，兒童若完成兩劑A型肝炎疫苗接種，可維持保護力達20年以上，是預防A型肝炎最有效的方法。寶佳公益慈善基金會的捐贈下，疾管署自107年1月開始提供106年1月1日以後出生的幼兒，年滿1歲之後可接種兩劑的A肝疫苗，現在則更進一步，擴大到小六生（2006年9月2日以後出生）以下。

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羅一鈞表示，A型肝炎是主要是經由食用受病毒污染的食物、飲水或與感染者共同飲食及親密接觸而造成感染。感染A肝大多數會自然痊癒並產生抗體，但仍有少數病例會發生猛暴性肝炎，嚴重可能致死，致死率約千分之三。

羅一鈞指出，50歲以上國人大多在兒童時期感染過A肝，體內具有抗體，隨著衛生條件的改善，國內已有多年沒已A肝流行，讓大部分的年輕族群、幼兒都不具有A肝抗體，加上近期因為國際間交流頻繁、民眾生食習慣增加、年輕族群行為改變等因素，讓A肝疫情又再出現。