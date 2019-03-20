柯文哲全程參與大甲媽祖遶境　傳途中會政壇大咖

▲柯文哲全程參與大甲媽祖遶境。（圖／翻攝柯粉俱樂部臉書）



政治中心／綜合報導

4月7日至16日為期9天的大甲媽祖遶境行程出爐，台北市長柯文哲將全程參與，而此活動也是藍綠大咖爭相出席的場合，柯文哲是否安排與政治人物見面，受到外界關注。

據了解，每年的大甲媽祖遶境活動藍綠大咖都爭相出席，根據《中國時報》報導指出，柯文哲是否再繞境行程中安排與政壇大咖會面?柯文哲表示，抱持開放態度，不排斥任何地方人士或政治人物會面，願意一起走，就一起走一段路，目前也還未正式敲定任何會面，但只要其他人有時間不會拒絕。

柯文哲行程滿檔，二月底快閃以色列、三月底將出訪美國，緊接著4月7日至16日預計將投入大甲媽祖遶境，長達九天的遶境行程柯文哲將全程參與，但為了不耽誤市政，只要碰到市政會議就會趕回台北出席。

柯文哲相當重視大甲媽祖遶境行程，2014年投入政壇首度參選時也曾全程跟著走，柯文哲如今有了市長身分還得顧及市政，據了解，柯文哲為了不耽誤市長工作，這次長達九天的遶境只要遇到市政會議，一定會趕回台北出席，待市政報告後趕回遶境，爭取走完剩餘路程。柯粉俱樂部臉書專頁11日晚間公布「大甲媽祖X柯P」潮T，學姐黃瀞瑩也穿上宣傳。

▲學姐黃瀞瑩穿上大甲媽潮T。（圖／翻攝柯粉俱樂部）



特別的是，陪柯文哲打贏九合一選戰的行動競總這次也將再度重出江湖，據了解，行動競總將再次改裝，以全新面貌跟柯粉見面。

據報導指出，大甲媽4月7日晚間11點30起駕，柯文哲將一路隨行，預計8日凌晨2點30分抵達全家梧棲金牌店，早上8點抵達彰化南瑤宮，在廟裡香客大樓休息5小時後啟程前往雲林西螺大橋，晚間入住雲林福興宮；9日下午6點至嘉義新港奉天宮參拜完後，就會搭乘高鐵回台北參與隔日的議會質詢，待11日議會質詢結束後返回嘉義繼續遶境，前3天將一口氣走超過110公里，提前趕路拚走完全程。

▲大甲媽祖遶境。（圖／資料照）