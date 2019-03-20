　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲全程參與大甲媽祖遶境　傳途中會政壇大咖

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲全程參與大甲媽祖遶境。（圖／翻攝柯粉俱樂部臉書）

▲柯文哲全程參與大甲媽祖遶境。（圖／翻攝柯粉俱樂部臉書）

政治中心／綜合報導

4月7日至16日為期9天的大甲媽祖遶境行程出爐，台北市長柯文哲將全程參與，而此活動也是藍綠大咖爭相出席的場合，柯文哲是否安排與政治人物見面，受到外界關注。

據了解，每年的大甲媽祖遶境活動藍綠大咖都爭相出席，根據《中國時報》報導指出，柯文哲是否再繞境行程中安排與政壇大咖會面?柯文哲表示，抱持開放態度，不排斥任何地方人士或政治人物會面，願意一起走，就一起走一段路，目前也還未正式敲定任何會面，但只要其他人有時間不會拒絕。

柯文哲行程滿檔，二月底快閃以色列、三月底將出訪美國，緊接著4月7日至16日預計將投入大甲媽祖遶境，長達九天的遶境行程柯文哲將全程參與，但為了不耽誤市政，只要碰到市政會議就會趕回台北出席。

柯文哲相當重視大甲媽祖遶境行程，2014年投入政壇首度參選時也曾全程跟著走，柯文哲如今有了市長身分還得顧及市政，據了解，柯文哲為了不耽誤市長工作，這次長達九天的遶境只要遇到市政會議，一定會趕回台北出席，待市政報告後趕回遶境，爭取走完剩餘路程。柯粉俱樂部臉書專頁11日晚間公布「大甲媽祖X柯P」潮T，學姐黃瀞瑩也穿上宣傳。

▲▼學姐黃瀞瑩穿上大甲媽潮T。（圖／翻攝柯粉俱樂部）

▲學姐黃瀞瑩穿上大甲媽潮T。（圖／翻攝柯粉俱樂部）

特別的是，陪柯文哲打贏九合一選戰的行動競總這次也將再度重出江湖，據了解，行動競總將再次改裝，以全新面貌跟柯粉見面。

據報導指出，大甲媽4月7日晚間11點30起駕，柯文哲將一路隨行，預計8日凌晨2點30分抵達全家梧棲金牌店，早上8點抵達彰化南瑤宮，在廟裡香客大樓休息5小時後啟程前往雲林西螺大橋，晚間入住雲林福興宮；9日下午6點至嘉義新港奉天宮參拜完後，就會搭乘高鐵回台北參與隔日的議會質詢，待11日議會質詢結束後返回嘉義繼續遶境，前3天將一口氣走超過110公里，提前趕路拚走完全程。

▲▼ 大甲媽祖遶境 。（圖／資料照）

▲大甲媽祖遶境。（圖／資料照）

ET快訊
100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！鵝蛋臉+圓眼正翻
北海道機場遭爆打！旅行社「給一張衛生紙」排同班機：要告去告
捷運長靴妹是F級女神！「下半身消失」露蜜腿　他PO文釣出本尊

關鍵字：柯文哲,大甲媽

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

會議上翹二郎腿　韓國瑜怒斥官員：像在夏威夷度假

韓國瑜又取消出席！　紐約中華總商會26人好失望

賴神打「陳定南牌」　陳定南遺孀：以最大的祝福來祝福他

去年就準備上街！酒駕修法再延　酒駕防制協會：抗議布條做好了

2020特赦陳水扁？周錫瑋：「蔡賴」會一起建立台獨貪汙國

接受港媒專訪　韓國瑜沒提「不選總統」並說「未來再看」

會見美學者　吳敦義：台灣是西太平洋守護民主的航空母艦

柯文哲全程參與大甲媽祖遶境　傳途中會政壇大咖

新式身分證不放國旗？　藍委哽咽不排除明年推公投

領表參加國民黨立委初選　王鴻薇：當選要讓陳水扁回監獄

酒駕修法延宕　黃國昌佔主席台怒吼：沒人上班？

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

爆量活蛤蜊、手搖杯喝到飽！ 台北超狂小火鍋每鍋130元起

油門當煞車踩！倒車暴衝釀5連撞 無辜騎士慘遭「夾心式撞擊」甩飛

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

南韓大創「迷你洗衣機」爆紅！ 自動運轉排水、洗化妝刷不用動手

地上銀河！整片山林光舞秀　嘉義縣「螢火蟲季」4月登場

鬆獅見家人要出門乖坐等上車　 阿公2次零食拐騙：不能跟啦！

慘受鄭俊英牽連..上韓網熱搜　TWICE志效爆機場淚崩

家長違規過馬路！小孩脫手遭撞　網友憤怒：你們全家都是三寶？

會議上翹二郎腿　韓國瑜怒斥官員：像在夏威夷度假

韓國瑜又取消出席！　紐約中華總商會26人好失望

賴神打「陳定南牌」　陳定南遺孀：以最大的祝福來祝福他

去年就準備上街！酒駕修法再延　酒駕防制協會：抗議布條做好了

2020特赦陳水扁？周錫瑋：「蔡賴」會一起建立台獨貪汙國

接受港媒專訪　韓國瑜沒提「不選總統」並說「未來再看」

會見美學者　吳敦義：台灣是西太平洋守護民主的航空母艦

柯文哲全程參與大甲媽祖遶境　傳途中會政壇大咖

新式身分證不放國旗？　藍委哽咽不排除明年推公投

領表參加國民黨立委初選　王鴻薇：當選要讓陳水扁回監獄

桃園環保公司有毒氣體滲出　2名外勞1死1傷

行駛北濱看風景好悠閒　赫見阿伯「一個move」跨欄躺地又撐傘

中華U23男足20日出發柬埔寨　迎戰奧運資格賽首輪

秦嵐爆新戀情！　遭直擊和神秘男「現身飯店牽手上樓」

「整齊圖書，都他排的」　金山圖書館唐氏症小弘找到新天地

台指期拉高結算　台股高檔整理上漲39點收10,551點

Hello Kitty「45周年聯名機車」限量1520台連鑰匙都是粉紅色

會議上翹二郎腿　韓國瑜怒斥官員：像在夏威夷度假

蔡阿嘎當面嗆蔡英文「女版瑪莎」！幹話連發...小英氣到拍桌

韓國瑜又取消出席！　紐約中華總商會26人好失望

政治熱門新聞

台灣有變嗎？他列17條小英政績..

韓國瑜會議上飆罵原來被罵的是他

最美村姑敗選！母爆料遭阿扁出賣

立法院「人全不見」剩黃國昌　網..

2億合約！高雄產品粵港澳大灣區

韓國瑜賣水果「一出手」真情流露..

2020換發新身分證　將會取消..

韓國瑜是務實水果行銷王　羅智強..

蔡英文三年改變台灣什麼　網：薪..

蔡英文應戰賴清德　急召高層官邸..

柯P室友：首次見他竟讀高級化學

賴清德參戰2020　爆出3祕辛

保皇派怎看賴清德選總統？　卓榮..

黃國昌獨守立院　主席台上睡著了

更多熱門

相關新聞

柯P搶當包租公　安心樂租網正式上線

第一個官方租屋網站上線了，臺北市政府安心樂租網於3月20日正式成立。台北市都市發展局表示，安心樂租網整合臺北市政府各局處管有各類型之出租住宅資訊，包括：（1）都發局的公共住宅、社會住宅包租代管計畫 （2）捷運局的捷運聯開宅 （3）社會局的老人住宅、平價住宅、婦女中途之家 （4）財政局的都更住宅、眷舍、營舍。等相關出租資訊，方便有租屋需求且符合申請資格的民眾透過樂租網搜尋適合的住宅。

美方對柯文哲好奇　林濁水：勉強過關

顏清標腳疾要開刀　大甲媽令符一貼走完全程

賴清德要爭2020　柯P喊話面對台灣問題

華府馬拉松拜會　柯P：美國是台灣最重要朋友

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 孫安佐 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

「佳里小7店員」結帳突跑走！下一幕暖爆

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！鵝蛋臉+圓眼正翻

國會惡狼硬上2女記者　「不舉」未得逞

吳亞馨飯店掉半球…鏡面反射「半裸男」！

雲林醫北海道被打到腦震盪　「到台灣繼續打」

勝利「台灣神祕貴婦金主」曝光！

妻小跑了土地被親戚搶走　他邊哭邊上吊死在豬圈

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈

細菌人的牙齒不是牙齒！《麵包超人》31年新發現

法比歐認愛翹臀台灣妹！「2舉動寵翻女友」

台灣有變嗎？他列17條小英政績：選對人了

極品辣媽抱兒子洗澡「邪惡雪球照」！　95％激似曾愷玹

快訊／三重深夜傳槍響！惡煞談判開槍燒車

辜莞允露美胸「貼上小鐘」　男粉暴動：碰到了

林依晨辣曬「比基尼」腰瘦背影　網看傻：好性感

更多

最夯影音

更多

酒駕修法延宕　黃國昌佔主席台怒吼：沒人上班？

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

爆量活蛤蜊、手搖杯喝到飽！ 台北超狂小火鍋每鍋130元起

油門當煞車踩！倒車暴衝釀5連撞 無辜騎士慘遭「夾心式撞擊」甩飛

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面