中南部基層力拱　賴清德初選勝出就能取得正當性

圖文／鏡週刊



前行政院長賴清德登記參選民進黨總統初選，確實已讓民進黨內部瀰漫一股風雨欲來的廝殺氣氛。不少黨內立委都憂心恐重演2008年總統黨內初選時，謝長廷與蘇貞昌對決刀刀見骨的局面。

一位英系立委直言，黨內互打局面恐難避免，立委黨內初選也即將開始，屆時恐怕會掀起一波「選邊站」的表態大戰。也有南部綠委直言，中南部基層支持者「拱賴」的聲浪非常強，加上各家媒體賴的民調始終領先，依照實力原則，只要賴能在黨內初選出線，就能取得正當性，到時自然就會有黨內立委靠到賴身邊。

一位非新系民進黨中常委對賴清德參選非常不滿，直指蔡英文執政以來新系獲取大多數執政資源，現在賴卻以突襲方式參選，要逼宮蔡英文，彷彿國民黨「馬王政爭」翻版，實在不厚道。而在許多蔡英文支持者群組也都已流傳賴去年接受媒體專訪表態支持蔡連任的報導，暗指賴昨是今非。

包括總統府祕書長陳菊、行政院副院長陳其邁、立法院副院長蔡其昌都已公開表態支持蔡英文連任，而英系立委陳明文19日發動黨籍立委連署挺蔡英文，截至19日下午已有28位跨派系立委參與，雖然多數是英系、謝系、正國會、海派等非新系立委參與，但與新系友好的鄭運鵬、鍾孔炤也參與連署，格外引人關注。

請繼續往下閱讀...

此外，賴清德登記時再次宣示支持特赦前總統陳水扁，據了解，此次台南立委補選郭國文最後關頭打出「阿扁牌」，順利穩住綠營關鍵席次，讓賴感念在心，因此呼籲蔡英文認真思考赦扁議題。



更多鏡週刊報導

【賴神震撼參選1】賴清德登記後1小時 直擊小英急召府院黨高層官邸密商

【賴神震撼參選2】新系大老漏夜勸退賴清德無效 蔡英文看完HBL才知道

【賴神震撼參選4】蔡賴和或戰？愚人節後見分曉