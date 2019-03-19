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環台賽／彭源堂台三線站衝第二　馮俊凱續保藍衫

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▲▼ 自由車環台賽19日照片 。（圖／自由車協會提供）

▲彭源堂（中）。（圖／自由車協會提供）
記者洪偵源／台中報導

2019年自由車環台賽，中華隊於浪漫台三線的第3站，成績取得重大突破，彭源堂搶下單站第2名的成績，追平2012年以來最佳單站成績，而一哥馮俊凱以單站第13的成績，繼續保住藍衫（亞洲最佳）。

環台賽浪漫台三線站賽段全長158.5公里，起點從新竹高鐵站，沿著知名單車路線浪漫台三線，沿途經新竹橫山、關西以及草莓聞名的苗栗大湖，沿途丘陵、爬坡段不斷，終點設於台中石崗遊客中心。

本站原本預估會有決定性的戰況，但前段班車手差距都在10秒上下，但仍呈現主集團控制局面的情況，中華隊多半處於有利位置，最後仍呈現大集團衝線，單站冠軍由澳洲聖托斯車隊的懷特（Nicholas White）以3小時49分03秒奪下，彭源堂緊跟在後（集團衝線成績相同）。

中華隊教練謝世平表示，續保藍衫跟搶黃衫，就是本站目標，選手的狀況也在預料中，對成績相當滿意，馮俊凱也說，原本就評估只要撐過登山段，衝刺型的彭源堂就有機會，戰況都在預測中。

奪下單站冠軍的懷特，是首度參加環台賽，由於自己屬全能型車手，沒有預設太多目標，但能一舉衝向單站冠軍，感覺非常開心。

懷特單站封王，也讓黃衫再度易主，第4站南投縣站競爭會非常激烈，但該站難度也僅次於本站，不但可能有激烈的競爭，對眾家車手來說，也有一番苦戰。

領騎衫除馮俊凱藍衫以及紅點衫（登山王）威爾瑪續保外，綠衫（衝刺王）此站後也換主人，由日本騎拿職業隊的中島康嘉所奪下，南投站也是綠衫競爭的主戰場之一。

▲▼ 自由車環台賽19日照片 。（圖／自由車協會提供）

▲馮俊凱。（圖／自由車協會提供）

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關鍵字：自由車環台賽,馮俊凱,彭源堂

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