海南「海文大橋」建在極震區　六線道開通可抗9級強震

▲海文大橋。（圖／新華社）

大陸中心／綜合報導

大陸跨海大橋「海文大橋」18日上午通車，成為境內首座跨越地震活動斷層的跨海橋梁。海南省交通運輸廳廳長林東表示，海文大橋將海口市至著名僑鄉文昌舖前鎮的車程由一個半小時縮短至二十分鐘，節省近80％的時間，「它突破了在極震區、跨越地震斷層帶建設特大橋的技術難題。」

林東說到，海文大橋是目前境內抗震設防裂度最高、設計基本風速最大的橋樑，「它突破了在極震區、跨越地震斷層帶建設特大橋的技術難題。」

海文大橋從2015年開工建設，項目路線全長5.597公里，雙向六車道一級公路標準，設計速度80公里/小時，橋樑標準寬度32米，總投資人民幣26.7億元（約新台幣120億元）。

林東說，海文大橋橫跨舖前海灣，東接文昌濱海旅遊公路、西連海口江東大道主幹區，是實現「海澄文」一體化的控制性工程，「強化區域交通基礎設施共建共享，互聯互通，成為海南省建設自由貿易試驗區的新地標和新名片。」

▼海文大橋施工時的模樣。（圖／新華社）

海南省交通工程建設局局長呂曉宇介紹，海文大橋將生態環保要求落實到建設項目，合理安排工期，避開鳥類遷徙高峰期；施工設備加裝減震底座，減少噪音對生態環境影響；採用低矮照明設施，減少了對鳥類生物導航的干擾。

72歲的舖前人鄧少東說，以前交通方式只有船，且來往將耗費將進10小時，「如果遇到退潮，我們還要下船穿過灘塗，非常地辛苦。」

他感嘆，「到上世紀80年代，我們從舖前到海口坐車還是要花3個多小時。隨著高速公路的開通，時間縮短到1個多小時，海文大橋開通後，時間就更短了，完成了我們舖前人的一個夢想。」

▼海文大橋。（圖／中新社）