Gogoro 2 Rumbler折價衝一波　遠傳購車最低只要31,700元

▲遠傳購Gogoro最低只要31,700元。（圖／遠傳電信提供）

記者邱倢芯／綜合報導

Gogoro全新街頭風格強烈的 Gogoro 2 Rumbler上市，鎖定自我意識強烈的Z 世代年輕族群。遠傳今（18）日宣佈開賣全新Gogoro 2 Rumbler。即日起來遠傳選購Gogoro全車系，搭配「超級騎機」專案購車最高折21,100元，限時加碼再送最高近6,000元國內通話費，等於最高現省近27,000元。若加上政府補助最高可達34,000元，以最新的Gogoro 2 Rumbler為例，原價86,800元，而到遠傳門市申辦，最低只要31,700元起就能牽回家。

▼遠傳「超級騎機」方案表。（圖／遠傳電信提供）

全新Gogoro 2 Rumbler 延續 Gogoro 2 系列的實用功能訴求之外，更兼具街頭風格的外觀設計，提供閃霧銀和霧面黑雙色特殊塗裝，其多層次特殊光澤的漆面可隨著光線和角度產生多樣的色澤變化，凸顯車身的線條和立體感。同時，Gogoro 2 Rumbler 的車身運用大量的消光霧黑套件，讓車身精緻度及街頭感皆大幅提升。讓追求個性表現的車主，能在騎乘中略顯低調卻又讓人目不轉睛。

瞄準精打細算的消費族群，來遠傳申辦全新Gogoro 2 Rumbler新車，以戶籍在桃園市的消費者為例，扣除相關政府補助後，Gogoro 2 Rumbler最低只要31,700元起，等於最低只要原價的36折，就能把搭載SBS 同步煞車系統的Gogoro騎回家。

搭配遠傳「超級騎機」1,399方案，享上網吃到飽、網內互打免費、網外100分鐘，還可額外獲得近6,000元國內通話費優惠，購車最高折15,100元，攜碼還加碼再折2,000元。

▼2019 年縣市政府購置電動機車補助資訊。（圖／遠傳電信提供）