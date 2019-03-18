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手作台灣古早味！120分鐘美食文化深度課　美食家程安琪帶路教菜

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▲▼程安琪、黃育芯。（圖／翻攝自台灣旅遊廚房官網）

 生活中心／綜合報導

台灣美食聞名國際，也有許多人希望能從市場開始體會，《台灣旅遊廚房》便以簡單的Do It Yourself雙語教學課程，讓遊客們可以在遊樂中自在體驗台灣美食的製作以及料理，從市場到餐桌，從食材原形到佳餚，讓遊客可以親身感受台北的魅力，親手做出古早味！

▲▼程安琪、黃育芯。（圖／翻攝自台灣旅遊廚房官網）

▲程安琪是烹飪節目製作人及主持人傅培梅的大女兒。（圖／翻攝自台灣旅遊廚房官網）

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▲▼程安琪、黃育芯。（圖／翻攝自台灣旅遊廚房官網）

▲有中西廚執照的黃育芯也是節目製作人、友善餐廳經營者。（圖／翻攝自台灣旅遊廚房官網）

先閒逛永樂市場買菜，一邊領略大稻埕古今繁華風景，再到百年老宅看主廚示範台灣家常菜，自台菜文化課裡學習手作台北老滋味，同時深入了解台灣的美食文化。

由擁有中西廚執照的黃育芯老師、美食家傅培梅傳人程安琪領路，120分鐘內，不管是香氣馥郁的烏魚子燉飯，還是滋味鹹鮮的三杯雞都能華麗上桌，連沒有料理經驗的人也能成功作出正港台灣味道！

台灣旅遊廚房
報名email: cook@travelcooking.tw
時間：周二－周六14:30－16:30，周日、周一11:00－1:00或14:30－16:30
《與台灣名廚有約！》特別企畫：名家程安琪老師帶領教學體驗金沙鱈魚、三鮮干絲等五道名菜，費用NT2500，全程2小時。

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